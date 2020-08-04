病人安全運動基金會、美國麻醉師協會、Leapfrog集團和國際醫療保健品質協會共同舉辦#UniteForSafeCare世界病人安全日活動

加州爾灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，四家致力於解決醫療錯誤所致的可預防死亡的全球主要組織宣佈締結夥伴關係，於2020年9月17日世界病人安全日共同舉辦#uniteforsafecare活動。

6月，病人安全運動基金會宣佈一項範圍廣泛的活動，以引起人們注意全系統的改進，該項改進將確保更好的醫療工作者和病人安全成果，稱為#uniteforsafecare。現在，該組織將與美國麻醉師協會(ASA)、Leapfrog集團和國際醫療保健品質協會(ISQua)共同舉辦一系列活動，包括虛擬軀體挑戰以提升對該議題的知曉度；與全國醫療保健品質協會年會NEXT合作；在華盛頓特區的親身示範，以及為大眾以及自身或至親遭受醫療錯誤、傷害或死亡者舉辦的免費虛擬活動。

ASA會長Mary Dale Peterson, M.D., MSHCA, FACHE, FASA表示：「作為率先宣導病人安全的醫學專科，並作為治療COVID-19病患的第一線醫生，我們第一手瞭解確保醫療工作者安全的重要性。該議題特別及時。從獲得合適的個人防護設備到壓力管理和健康策略——確保醫療工作者安全就是病人安全並可改善成果。我們很高興參與這場推動醫療保健安全的活動。」

Leapfrog 集團總裁兼執行長Leah Binder表示：「Leapfrog集團聚焦於美國醫療保健品質和安全的大幅進步，這需要採取大膽的行動。隨著我們社會對抗冠狀病毒大流行，醫療保健工作者和病人的安全從未像現在這樣重要。我們很高興加入病人安全運動基金會，努力為大家提供更好、更安全的醫療保健。」

ISQua執行長Peter Lachman博士表示：「病人安全首先要確保所有醫療保健工作者的身心安全，然後他們才能使安全成為首要之務。我們需要一起努力以加快變化，並學習減少危害。ISQua將與全球所有合作夥伴攜手達成這一目標。」

病人安全運動基金會執行長David B. Mayer博士表示：「在這一對病人和醫療工作者的安全至關重要的時刻，與Leapfrog集團、ASA和ISQua等如此卓越的組織合作非常榮幸。」

現在歡迎大眾參與免費的#uniteforsafecare虛擬活動，敬請回覆，該活動將於9月17日在YouTube上直播，網址如下：https://patientsafetymovement.org/patient-safety-events/uniteforsafecare-virtual-event/

關於病人安全運動基金會

美國每年有超過20萬人因不必要的院內死亡而喪生，而全球則有480萬名病人死於類似的原因。病人安全運動基金會(PSMF)是全球性的非營利組織，其使命是消除因醫院疏失造成的可預防死亡事件。PSMF以獨一無二的方式將病人和病人權益代表、醫療保健提供者、醫療科技公司、政府、雇主和私人支付者凝聚在同一項事業上。從可付諸行動的病人安全解決方案(APSS)和業界開放資料承諾，到世界病人安全與科技高峰會，我們會一直奮鬥，直到將可預防之死亡人數降至零。

欲瞭解更多資訊，請造訪www.patientsafetymovement.org。

關於美國麻醉師協會

美國麻醉師協會(ASA)成立於1905年，是一家教育、研究和科學協會，擁有超過54,000名會員，旨在提高和維護麻醉科醫療實務的標準。ASA承諾確保麻醉科醫師在手術前、手術中和手術後評估和督導病人醫護，為每位病人提供值得擁有的最優質和最安全的治療。欲瞭解有關麻醉科領域的更多資訊，請瀏覽美國麻醉師協會網站asahq.org。

關於Leapfrog集團

Leapfrog集團是由大型雇主和其他採購者於2000年創建的全國性非營利組織，推動美國醫療保健品質和安全的大幅進步。旗艦型Leapfrog醫院調查和最新的Leapfrog急救外科中心(ASC)調查可蒐集並透明地報告醫院和ASC績效，使採購者能找到最有價值的醫護，為消費者提供拯救生命所需的資訊以做出知情決策。Leapfrog的另一項主要倡議是Leapfrog醫院安全等級，根據醫院的病人安全記錄，用字母為醫院評定等級，協助消費者保護自己和家人免受醫療錯誤、傷害、事故和感染。欲瞭解更多資訊，請造訪www.leapfroggroup.org。

關於國際醫療保健品質協會(ISQua)

國際醫療保健品質協會(ISQua)是會員制的非營利性社團，舉辦各種倡議和活動。ISQua的使命是激勵和推動增進全球健康以及醫療保健安全和品質。加入ISQua，就是在投資自己，同時在改變全球醫療保健品質。我們扶植熱情的醫療保健專業人員組成全球性社團，他們團結於唯一的共同目標：更安全的醫療保健。ISQua廣泛的醫療保健專業人員網路遍佈六大洲70多個國家。ISQua致力於改善病人安全，並將病人安全置於醫療保健服務的核心視為當務之急。為增進知識、建立人脈、傳遞心聲，請加入ISQua。https://www.isqua.org/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。