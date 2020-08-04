患者安全运动基金会、美国麻醉师协会、Leapfrog集团和国际医疗保健品质协会共同举办#UniteForSafeCare世界患者安全日活动

加州尔湾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，四家致力于解决医疗差错所致的可预防死亡的全球领先组织宣布缔结伙伴关系，于2020年9月17日世界患者安全日共同举办#uniteforsafecare活动。

6月，患者安全运动基金会宣布一项范围广泛的活动，以引起人们对全系统改进的关注，该项改进将确保更好的卫生工作者和患者安全转归，称为#uniteforsafecare。现在，该组织将与美国麻醉师协会(ASA)、Leapfrog集团和国际医疗保健品质协会(ISQua)共同举办一系列活动，包括虚拟躯体挑战以提升对该议题的知晓度；与全国医疗保健品质协会年会NEXT合作；在华盛顿特区的亲身演示，以及面向公众以及自身或至亲遭受差错、伤害或死亡者的免费虚拟活动。

ASA会长Mary Dale Peterson, M.D., MSHCA, FACHE, FASA表示：“作为率先倡导患者安全的医学专科，并作为治疗COVID-19患者的一线医生，我们第一手了解确保卫生工作者安全的重要性。该议题特别及时。从获得合适的个人防护设备到压力管理和健康策略——确保卫生工作者安全就是患者安全并可改善转归。我们很高兴参与这场推动医疗保健安全的活动。”

Leapfrog 集团总裁兼首席执行官Leah Binder表示：“Leapfrog集团聚焦于美国医疗保健品质和安全的大幅进步，这需要采取大胆的行动。随着我们社会抗击冠状病毒大流行，医疗保健工作者和患者的安全从未像现在这样重要。我们很高兴加入患者安全运动基金会，努力为所有人提供更好、更安全的医疗保健。”

ISQua首席执行官Peter Lachman博士表示：“患者安全首先要确保所有医疗保健工作者的躯体和心理安全，然后他们才能使安全成为首要之务。我们需要携手加快变化，学习减少危害。ISQua将与全球所有合作伙伴携手实现这一目标。”

患者安全运动基金会首席执行官David B. Mayer博士表示：“在这一对患者和卫生工作者安全至关紧要的时刻，与Leapfrog集团、ASA和ISQua等如此卓越的组织合作非常荣幸。”

现在欢迎公众参与免费的#uniteforsafecare虚拟活动，敬请回复，该活动将于9月17日在YouTube上直播，网址如下：https://patientsafetymovement.org/patient-safety-events/uniteforsafecare-virtual-event/

关于患者安全运动基金会

美国每年有超过20万例不必要的院内死亡，而全球则有480万名患者死于类似的原因。患者安全运动基金会(PSMF)是一家全球性非营利组织，其使命是消除与医院失误相关的可预防死亡事件。PSMF独一无二地将患者和患者权益代表、医疗保健提供者、医疗技术公司、政府、雇主和私人支付方凝聚在同一项事业上。从可付诸行动的患者安全解决方案(APSS)和行业开放数据承诺，到世界患者安全与科技峰会，我们会一直奋斗，直到将可预防死亡例数降至零。

欲了解更多信息，请访问www.patientsafetymovement.org。

关于美国麻醉师协会

美国麻醉师协会(ASA)成立于1905年，是一家教学、研究和科学协会，拥有超过54,000名会员，旨在提高和维护麻醉科医疗实践的标准。ASA承诺确保麻醉科医师在手术前、手术中和手术后评估和督导患者医护，向每位患者提供值得拥有的最优质和最安全的治疗。欲了解有关麻醉科领域的更多信息，请访问美国麻醉师协会网站asahq.org。

关于Leapfrog集团

Leapfrog集团是由大型雇主和其他采购者于2000年创建的全国性非营利组织，推动美国医疗保健品质和安全大幅进步。旗舰型Leapfrog医院调研和新款Leapfrog急救外科中心(ASC)调研收集并透明地报告医院和ASC绩效，使采购者能找到最有价值的医护，向消费者提供做出知情决策所需的挽救生命的信息。Leapfrog的另一项主要倡议是Leapfrog医院安全评级，按医院的患者安全记录，用字母为医院评级，帮助消费者保护自己和家人免受差错、伤害、事故和感染。欲了解更多信息，请访问www.leapfroggroup.org。

关于国际医疗保健品质协会(ISQua)

国际医疗保健品质协会(ISQua)是一家会员制非营利性社团，举办各种倡议和活动。ISQua的使命是激励和推动增进全球健康以及医疗保健安全和品质。加入ISQua，就是在投资自己，同时在改变全球医疗保健品质。我们扶植热情的医疗保健专业人士组成全球性社团，他们团结于唯一的共同目标：更安全的医疗保健。ISQua广泛的医疗保健专业人士网络遍布六大洲70多个国家。ISQua致力于增进患者安全，并将患者安全置于医疗保健服务的核心视为当务之急。为增进知识、建立人脉、传递心声，请加入ISQua。https://www.isqua.org/

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