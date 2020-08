La Patient Safety Movement Foundation, la American Society of Anesthesiologists, The Leapfrog Group y la International Society for Quality in Health Care Unen sus Fuerzas para la Campaña del Día Mundial de la Seguridad del Paciente #UniteForSafeCare

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--Hoy, cuatro organizaciones globales líderes dedicadas a luchar contra las muertes evitables debido a errores médicos anunciaron su asociación para organizar conjuntamente el programa #uniteforsafecare en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente (17 de septiembre de 2020).

En junio, la Patient Safety Movement Foundation anunció una campaña de gran alcance para enfocar la atención en las mejoras en todo el sistema que garantizarán mejores resultados en la seguridad de los pacientes y de los trabajadores de la salud, llamada #uniteforsafecare. Ahora, se unirán a la organización la American Society of Anesthesiologists (ASA) (Sociedad estadounidense de anestesiólogos), The Leapfrog Group y la International Society for Quality in Health Care (ISQua) (Sociedad internacional para la calidad de la atención médica) para organizar conjuntamente la programación, que incluye un desafío físico virtual para generar conciencia sobre el asunto; la colaboración con la conferencia anual de la National Association for Healthcare Quality (Asociación nacional para la calidad de la atención médica), NEXT; una demostración en persona en Washington, D.C. y un evento virtual gratuito para el público y las personas que hayan sufrido errores, daños o muerte, ya sea ellas mismas o sus seres queridos.

“Como primera especialidad médica en defender la seguridad del paciente y como médicos en la primera línea en el tratamiento de pacientes con COVID-19, sabemos de primera mano cuán crucial es garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud”, indicó la presidenta de la ASA, Mary Dale Peterson, M.D., MSHCA, FACHE, FASA. “El asunto es especialmente oportuno. Desde tener el equipo de protección personal (EPP) adecuado, estrategias para controlar el estrés y lograr el bienestar hasta garantizar que la seguridad de los trabajadores de la salud se trata de la seguridad del paciente y de la mejora de los resultados. Estamos felices de participar en esta iniciativa para fomentar la seguridad en la atención médica”.

“El enfoque de The Leapfrog Group en lograr grandes avances dentro de la calidad y la seguridad de la atención médica estadounidense requiere de medidas valientes”, manifestó Leah Binder, presidenta y directora ejecutiva de The Leapfrog Group. “Debido a que nuestra sociedad lucha contra la pandemia de coronavirus, la seguridad tanto de los trabajadores de la atención médica como de los pacientes nunca fue más importante. Nos complace unirnos a la Patient Safety Movement Foundation en este esfuerzo por lograr una atención médica mejor y más segura para todos”.

“La seguridad del paciente comienza con garantizar la seguridad física y psicológica de todos los trabajadores de la atención médica que luego puedan priorizar la seguridad en todo lo que hacen”, expresó el director ejecutivo de la ISQua, Dr. Peter Lachman. “Debemos trabajar juntos para acelerar los cambios y aprender a reducir los daños. La ISQua trabajará con todos los socios de todo el mundo para alcanzar esta meta”.

“Es un honor asociarnos con organizaciones tan increíbles como The Leapfrog Group, la ASA y la ISQua en este momento crucial para la seguridad de los pacientes y de los trabajadores de la salud”, indicó el director ejecutivo de la Patient Safety Movement Foundation, Dr. David B. Mayer.

El público ahora puede confirmar su asistencia para el evento virtual gratuito #uniteforsafecare, que se realizará por YouTube Live el 17 de septiembre, ingresando en esta URL: https://patientsafetymovement.org/patient-safety-events/uniteforsafecare-virtual-event/.

Acerca de la Patient Safety Movement Foundation

Cada año, más de 200 000 personas mueren innecesariamente en hospitales de los Estados Unidos. A nivel mundial, 4,8 millones de vidas se pierden de manera similar. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) es una organización mundial sin fines de lucro enfocada en la misión de erradicar las muertes evitables por errores hospitalarios. La PSMF reúne de manera única a pacientes y defensores de pacientes, proveedores de atención médica, empresas de tecnología médica, entes gubernamentales, empleadores y pagadores privados bajo la misma causa. Desde nuestras soluciones ejecutables para la seguridad de los pacientes y el Open Data Pledge (Compromiso de datos abiertos) industrial hasta nuestra World Patient Safety, Science & Technology Summit (Cumbre mundial de seguridad de los pacientes, ciencia y tecnología) y más, la PSMF no dejará de luchar hasta que alcancemos cero muertes evitables.

Para obtener más información, visite www.patientsafetymovement.org.

Acerca de la American Society of Anesthesiologists

La American Society of Anesthesiologists (ASA), que se fundó en 1905, es una sociedad educativa, científica y de investigación con más de 54 000 miembros para elevar y mantener los estándares de la práctica médica de la anestesiología. La ASA se compromete a garantizar que los médicos anestesiólogos evalúen y supervisen la atención médica de los pacientes antes, durante y después de las cirugías para proporcionar la atención más segura y de la más alta calidad que cada paciente se merece. Para obtener más información sobre el campo de la anestesiología, visite la American Society of Anesthesiologists en línea en asahq.org.

Acerca de The Leapfrog Group

Fundado en 2000 por grandes empleadores y por otros compradores, The Leapfrog Group es una organización nacional sin fines de lucro que impulsa un movimiento hacia grandes avances dentro de la calidad y la seguridad de la atención médica estadounidense. La emblemática Encuesta de hospitales de Leapfrog y la nueva Encuesta de centros de cirugía ambulatoria (Ambulatory Surgery Center, ASC) de Leapfrog recopilan e informan de manera transparente el desempeño de los hospitales y los ASC, lo que permite a los compradores encontrar la atención de mayor valor y a los consumidores información que salva vidas y que necesitan para tomar decisiones informadas. La Calificación de seguridad hospitalaria de Leapfrog, otra iniciativa principal de Leapfrog, asigna calificaciones en letras a los hospitales en función de su historial de seguridad del paciente, lo que ayuda a los consumidores a protegerse a sí mismos y proteger a sus familiares de errores, lesiones, accidentes e infecciones. Obtenga más información en www.leapfroggroup.org.

Acerca de la International Society for Quality in Health Care (ISQua)

La International Society for Quality in Health Care (ISQua) es una comunidad sin fines de lucro basada en miembros que ofrece una variedad de iniciativas y programas. La misión de la ISQua es inspirar e impulsar mejoras en la salud y en la seguridad, y la calidad de la atención médica en todo el mundo. Cuando se une a la ISQua, invierte en usted, además de cambiar la calidad de la atención médica en todo el mundo. Fomentamos una comunidad mundial de profesionales de atención médica apasionados que están unidos por un único objetivo común: una atención médica más segura. La amplia red de profesionales de atención médica de la ISQua abarca más de 70 países y 6 continentes. La ISQua está comprometida con la mejora de la seguridad de los pacientes y el imperativo de colocar la seguridad de los pacientes en el centro de la prestación de la atención médica. Únase a la ISQua para mejorar sus conocimientos, construir su red y hacerse escuchar. https://www.isqua.org/

