IRVINE, Californiƫ--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigden vier toonaangevende wereldwijde organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van vermijdbare sterfgevallen als gevolg van medische fouten, hun samenwerking aan om samen het #uniteforsafecare program op Wereld Patiƫntveiligheidsdag (17 september 2020) bijeen te roepen.

In juni kondigde de Patient Safety Movement Foundation de brede campagne aan om aandacht te vragen voor systeem brede verbeteringen die betere gezondheids- en patiƫntveiligheidsresultaten zullen opleveren, genaamd #uniteforsafecare. Nu zal de organisatie worden vergezeld door de American Society of Anesthesiologists (ASA), The Leapfrog Group en International Society for Quality in Health Care (ISQua) bij het samen bijeenroepen van programmeren, die een virtuele fysieke uitdaging omvat om het bewustzijn te vergroten van de kwestie; samenwerking met de jaarlijkse conferentie van de National Association for Healthcare Quality, NEXT; een persoonlijke demonstratie in Washington, D.C. en een gratis virtueel evenement voor het publiek en degenen die fouten, schade of de dood hebben ervaren voor zichzelf of hun dierbaren.

