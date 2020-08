IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--

Patient Safety Movement Foundation, American Society of Anesthesiologists, The Leapfrog Group e International Society for Quality in Health Care uniscono le forze per la campagna #UniteForSafeCare in occasione della Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti

Quattro prestigiose organizzazioni globali dedite alla prevenzione dei decessi prevenibili causati da errori medici hanno annunciato una collaborazione per dare attuazione, in concomitanza con la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (17 settembre 2020), al programma #uniteforsafecare.

La Patient Safety Movement Foundation ha annunciato a giugno una campagna di vasta portata, denominata #uniteforsafecare, per portare l’attenzione sulla necessità di miglioramenti a livello di sistema al fine di garantire esiti migliori per i pazienti e per la salute dei professionisti sanitari.

