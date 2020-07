Il consorzio di JinkoPower e EDF Renewables firmano un contratto di fornitura elettrica per il singolo progetto di energia solare più grande al mondo ad Abu Dhabi

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Jinko Power Technology Co., Ltd., un'importante produttore indipendente di energia (Independent Power Producer IPP) rinnovabile a livello globale che sviluppa, realizza, finanza e gestisce impianti di energia solare fa un annuncio oggi. JinkoPower e il suo collaboratore nell'offerta EDF Renewables sono stati selezionati per realizzare l'Al Dhafra Project, il singolo impianto a energia solare fotovoltaica (PV) più grande al mondo ad Abu Dhabi, EAU. Un Accordo di acquisto energetico trentennale è stato firmato dal consorzio questa settimana con Emirates Water and Electricity Company (EWEC), la società per la fornitura idrica ed elettrica degli Emirati.

Con una capacità produttiva prevista di 2 GW, il Progetto Al Dhafra Project porterà la produzione di energia solare totale di Abu Dhabi a circa 3,2 GW. Questo ridurrà le emissioni totali di CO2 degli Emirati di oltre 3,6 milioni di tonnellate metriche all'anno, equivalente alla rimozione della CO2 prodotta dalla combustione di circa 720.000 veicoli.

Nel giugno 2019, EWEC ha aperto una gara di appalto. Il consorzio formato da JinkoPower-EDF Renewables ha inoltrato la tariffa più competitiva pari a USD 1,35 per kilowatt-ora su una base levellata dei costi dell'energia elettrica, all'incirca del 44% inferiore alla tariffa stabilita dal Jinko Consortium per il progetto Noor Abu Dhabi – il primo progetto a energia solare PV di grandi dimensioni ad Abu Dhabi che ha rappresentato un record mondiale nelle tariffe all'epoca.

Charles Bai, Presidente di JinkoPower International Business, ha così commentato:

"Ancora una volta, Jinko ha il privilegio di affrontare la sfida imprevista di costruire la più grande centrale PV al mondo, a seguito del successo ottenuto dal progetto Noor Abu Dhabi. La massima onestà, trasparenza e un ambiente invitante per gli investitori sono alla base del nostro desiderio di lunga data di continuare a sviluppare progetti di energia rinnovabile ad Abu Dhabi. L'Al Dhafra Solar Project alza l'asticella per gli investimenti internazionali in infrastrutture, aprendo la strada a un gruppo scelto di competitori per dimostrare come realizzare progetti da record. Oggi Jinko si assume l'impegno nelle proprie capacità di realizzare questa tecnologia e traguardo edilizio tra due anni. Siamo fieri di avere l'opportunità di superare il nostro record mondiale e Jinko eseguirà questo progetto con i nostri collaboratori con il massimo impegno”.

Othman Al Ali, CEO di EWEC, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con i nostri partner e firmare un PPA con una tariffa di energia solare che ha segnato il record per il costo più basso. Stiamo lavorando per garantire la fornitura energetica a lungo termine e rafforzare il ruolo integrale dell'energia solare nell'affrontare le esigenze energetiche attuali e future. Assieme a progressi tecnologici essenziali, il progetto Al Dhafra avrà un impatto significativo sulla diversificazione dell'approccio alla nostra attuale fornitura elettrica, e guiderà il nostro piano strategico a contribuire ulteriormente alla trasformazione del settore in produzione idrica e di energie elettrica, mentre sviluppiamo una rete a basso impatto ambientale negli EAU".

Bruno Bensasson, Vicepresidente esecutivo senior, Energie Rinnovabili di EDF Group e CEO di EDF Renewables ha aggiunto:

"Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto il progetto di energia solare più grande al mondo ad Al Dhafra. Questo successo riflette la qualità della nostra offerta competitiva inoltrata a EWEC ad Abu Dhabi, in collaborazione con JinkoPower.

Questo nuovo ambizioso progetto rappresenta un grande passo avanti nello sviluppo di energie rinnovabili negli EAU per il gruppo EDF. I progetti ad energia solare, assieme al parco eolico da 400 MW Dumat Al Jandal in costruzione in Saudi Arabia, dimostra chiaramente il nostro impegno a partecipare attivamente alla transizione energetica del Medio Oriente. Con le sue grandi ambizioni nel settore dell'energia a basso impatto ambientale, questa regione è strategica per EDF".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.