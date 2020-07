Consortium van JinkoPower en EDF Renewables ondertekent Power Purchase Agreement voor het grootste zonne-energieproject ter wereld in Abu Dhabi

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Jinko Power Technology Co., Ltd., een toonaangevende wereldwijde IPP voor hernieuwbare energie die zonne-energiecentrales ontwikkelt, bouwt, financiert, bezit en exploiteert, doet vandaag een aankondiging. JinkoPower en zijn biedpartner EDF Renewables hebben het Al Dhafra Project, 's werelds grootste stand-alone fotovoltaïsche (PV) zonne-energiecentrale in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, toegekend gekregen. Het consortium heeft deze week een 30-jarige Power Purchase Agreement ondertekend met Emirates Water and Electricity Company (EWEC).

Met een verwachte productiecapaciteit van 2 GW zal het Al Dhafra Project de totale opwekkingscapaciteit van zonne-energie van Abu Dhabi verhogen tot ongeveer 3,2 GW. Dit zal de totale CO2-uitstoot van het emiraat met meer dan 3,6 miljoen ton per jaar verminderen, wat overeenkomt met een vermindering van de verbrandingsoutput van ongeveer 720.000 voertuigen.

In juni 2019 schreef EWEC een aanbesteding uit. Het JinkoPower-EDF Renewables-consortium diende het meest kostenconcurrerende tarief in van USD 1,35 cent per kilowattuur op basis van genivelleerde elektriciteitskosten, wat ongeveer 44% lager is dan het tarief dat door het Jinko-consortium werd vastgesteld voor het Noor Abu Dhabi-project - Abu Dhabi's eerste grootschalige zonne-energie PV-project en destijds een wereldrecord-tariefbepaler.

Dhr. Charles Bai, President van JinkoPower International Business, merkte op:

"Jinko heeft wederom het voorrecht om de onvoorziene uitdaging aan te gaan om de grootste PV-opwekkingsinstallatie ter wereld te bouwen, volgend op ons succes van het Noor Abu Dhabi-project. Optimale eerlijkheid, transparantie en een aantrekkelijke omgeving voor investeerders ondersteunen onze wens op lange termijn om duurzame energieprojecten in Abu Dhabi te blijven ontwikkelen. Het Al Dhafra Solar Project legt de lat hoger voor internationale investeringen in infrastructuur en maakt de weg vrij voor een elitegroep van concurrenten om te tonen hoe records kunnen worden behaald. Vandaag verbindt Jinko zich ertoe om binnen onze capaciteit deze technologie- en constructiebenchmark in de komende twee jaar te leveren. We zijn trots dat we de kans hebben om ons eigen wereldrecord te verbreken, en Jinko zal dit project ijverig uitvoeren met onze partners."

Othman Al Ali, Chief Executive Officer van EWEC, stelde: "We zijn verheugd om met onze partners samen te werken en een PPA te ondertekenen met een record-laag tarief voor zonne-energie. We werken aan het veiligstellen van de energievoorziening op lange termijn en versterken de integrale rol van zonne-energie bij het voldoen aan de huidige en toekomstige energiebehoeften. Gecombineerd met belangrijke technologische vorderingen, zal het Al Dhafra-project een aanzienlijke impact hebben op het diversifiëren van de aanpak van onze huidige elektriciteitsvoorziening en ons strategisch plan aansturen om verder bij te dragen aan de transformatie van de sector in water- en elektriciteitsproductie, terwijl we een koolstofarm elektriciteitsnet in de VAE ontwikkelen."

Bruno Bensasson, Senior Executive Vice-President Renewable Energies van EDF Group en Chief Executive Officer van EDF Renewables, voegde hieraan toe:

"We zijn er erg trots op dat we in Al Dhafra het grootste zonne-energieproject ter wereld toegekend hebben gekregen. Dit succes weerspiegelt de kwaliteit van ons concurrerende bod dat werd ingediend bij EWEC in Abu Dhabi, in samenwerking met JinkoPower.

Dit nieuwe ambitieuze project betekent een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van hernieuwbare energie van EDF Group in de VAE. De zonne-energieprojecten, samen met het windpark van 400 MW in Dumat Al Jandal dat in aanbouw is in Saoedi-Arabië, tonen duidelijk onze toewijding aan om actief deel te nemen aan de energietransitie van het Midden-Oosten. De regio met zijn grote ambities op het gebied van koolstofarme energie is strategisch voor EDF."

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.