El consorcio JinkoPower-EDF Renewables firma un acuerdo de compra de energía para el mayor proyecto solar del mundo en Abu Dhabi

SHANGHÁI--(BUSINESS WIRE)--Jinko Power Technology Co., Ltd., productor independiente de energía (IPP, en inglés) renovable líder a nivel mundial que desarrolla, construye, financia, posee y opera plantas de generación de energía solar, hace un anuncio hoy. JinkoPower y su socio de licitación EDF Renewables se adjudican el proyecto Al Dhafra, la mayor planta solar fotovoltaica (PV) independiente del mundo situada en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). El consorcio ha firmado esta semana un acuerdo de compra de energía por 30 años con Emirates Water and Electricity Company (EWEC).

Con una capacidad de producción prevista de 2 GW, el proyecto Al Dhafra elevará la capacidad total de generación de energía solar de Abu Dhabi a aproximadamente 3,2 GW. Esto reducirá las emisiones totales de CO2 de los Emiratos en más de 3,6 millones de toneladas métricas al año, lo que equivale a eliminar la producción de combustión de aproximadamente 720.000 vehículos.

En junio de 2019, EWEC convocó una licitación. El consorcio JinkoPower-EDF Renewables presentó la tarifa más competitiva en cuanto a costes: 1,35 dólares por kilovatio/hora sobre la base del coste nivelado de la electricidad, que es aproximadamente un 44 % más bajo que la tarifa establecida por el consorcio Jinko en el proyecto Noor Abu Dhabi (el primer proyecto solar fotovoltaico a gran escala de Abu Dhabi y récord mundial en fijación de tarifas en ese momento).

El Sr. Charles Bai, presidente de JinkoPower International Business, ha comentado:

«Jinko, una vez más, tiene el privilegio de asumir el desafío imprevisto de construir la mayor planta de generación de energía fotovoltaica del mundo, tras el éxito del proyecto de Noor Abu Dhabi. La máxima imparcialidad, transparencia y un entorno atractivo para los inversores sustentan nuestro deseo a largo plazo de seguir desarrollando proyectos de energía renovable en Abu Dhabi. El proyecto Solar Al Dhafra eleva el listón de la inversión internacional en infraestructura y da la posibilidad de que un grupo selecto de concursos demuestre cómo se pueden batir récords. Hoy en día, Jinko se compromete ―dentro de nuestras posibilidades― a suministrar esta tecnología y construcción de referencia en los próximos dos años. Estamos muy orgullosos de tener la oportunidad de romper nuestro propio récord mundial; Jinko realizará este proyecto con nuestros socios con la máxima diligencia».

Othman Al Ali, CEO de EWEC, ha declarado: «Estamos encantados de trabajar con nuestros socios y firmar un acuerdo de compra de energía con una tarifa baja de récord dentro del sector de la energía solar. Estamos trabajando para garantizar el suministro de energía a largo plazo y reforzar el papel integral de la energía solar con el fin de satisfacer las necesidades energéticas actuales y futuras. Combinado con los principales avances tecnológicos, el proyecto Al Dhafra tendrá un impacto significativo en la diversificación del enfoque de nuestro actual suministro de electricidad, e impulsará nuestro plan estratégico para contribuir aún más a la transformación del sector en la producción de agua y electricidad, a medida que desarrollamos una red baja en carbono en los EAU».

Bruno Bensasson, vicepresidente ejecutivo sénior de energías renovables del grupo EDF y CEO de EDF Renewables ha añadido:

«Nos sentimos muy orgullosos de haber sido premiados con el mayor proyecto solar del mundo en Al Dhafra. Este éxito refleja la calidad de nuestra oferta competitiva presentada a EWEC en Abu Dhabi, en asociación con JinkoPower.

«Este nuevo y ambicioso proyecto representa un gran paso adelante en el desarrollo de las energías renovables del grupo EDF en los Emiratos Árabes Unidos. Los proyectos solares, junto con el parque eólico Dumat Al Jandal de 400 MW que se está construyendo en Arabia Saudí, demuestran claramente nuestro compromiso de participar activamente en la transición energética de Oriente Medio. Esta región, con sus grandes ambiciones energéticas bajas en carbono, es estratégica para EDF».

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.