Le consortium constitué de JinkoPower et d'EDF Renouvelables signe un contrat d'achat d'électricité pour le plus grand projet photovoltaïque autonome au monde à Abu Dhabi

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Jinko Power Technology Co. Ltd., producteur indépendant d’électricité (IPP), leader mondial des énergies renouvelables qui développe, construit, finance, détient et exploite des centrales électriques solaires a fait une annonce aujourd’hui. JinkoPower et son partenaire EDF Renouvelables ont remporté l’appel d’offres pour le projet Al Dhafra, projet de construction de la plus grande centrale solaire photovoltaïque (PV) autonome au monde à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. Le consortium a signé cette semaine un contrat d’achat d’électricité de 30 ans avec Emirates Water and Electricity Company (EWEC).

Avec une capacité de production prévue de 2 GW, le projet Al Dhafra portera la capacité totale de production d’énergie solaire d’Abu Dhabi à environ 3,2 GW. Cela permettra de réduire les émissions de CO2 de l'émirat de plus de 3,6 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à retirer environ 720 000 voitures de la route.

En juin 2019, l’EWEC a lancé un appel d’offres. Le consortium constitué de JinkoPower et d’EDF Renouvelables a proposé le tarif le plus compétitif au monde de 1,35 cent USD par kilowattheure sur la base d'un coût d'électricité nivelé, ce qui représente environ 44 % de moins que le tarif fixé par le consortium Jinko sur le projet Noor Abu Dhabi, le premier projet photovoltaïque solaire à grande échelle d'Abu Dhabi et un fixateur de tarifs record mondial à l'époque.

M. Charles Bai, président de JinkoPower International Business, a déclaré :

« Jinko a une fois de plus le privilège de relever le défi imprévu de la construction de la plus grande centrale photovoltaïque au monde, suite au succès du projet Noor Abu Dhabi. Une équité et une transparence absolues ainsi qu’un environnement attractif pour les investisseurs sous-tendent notre désir de maintenir à long terme des projets d'énergie renouvelable à Abu Dhabi. Le projet solaire photovoltaïque Al Dhafra place la barre des investissements internationaux dans les infrastructures plus haut et ouvre la voie à un groupe d’élite en matière de compétition afin de démontrer comment des records peuvent être battus. Aujourd'hui Jinko s'engage dans la mesure de ses capacités à fournir cette technologie et une référence de construction dans les deux années à venir. Nous sommes fiers et chanceux de pouvoir battre notre propre record du monde et Jinko mettra diligemment ce projet à exécution avec nos partenaires. »

Othman Al Ali, président-directeur général d'EWEC, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec nos partenaires et de signer un contrat d’achat d’énergie solaire avec un taux record. Nous nous efforçons de garantir un approvisionnement énergétique à long terme et de renforcer le rôle intégral de l'énergie solaire pour répondre aux besoins énergétiques actuels et futurs. Combiné à des avancées technologiques clés, le projet d'énergie solaire photovoltaïque d’Al-Dhafra aura un impact significatif sur la diversification de l'approche de notre approvisionnement actuel en électricité, et conduira notre plan stratégique à contribuer davantage à la transformation du secteur de la production d'eau et d'électricité, alors que nous développons un réseau à faible émission de carbone dans les EAU. »

Bruno Bensasson, premier vice-président exécutif du groupe EDF pour les énergies renouvelables et président-directeur général d'EDF Renouvelables a ajouté :

« Nous sommes très fiers d'avoir remporté le plus grand projet photovoltaïque au monde à Al Dhafra. Cette réussite traduit la qualité et la compétitivité de l'offre que nous avons présentée à l’EWEC à Abu Dhabi, en partenariat avec JinkoPower.

Ce nouveau projet ambitieux représente une avancée majeure dans le développement des énergies renouvelables du groupe EDF aux EAU. Les projets solaires, ainsi que le parc éolien de Dumat Al Jandal de 400 MW en construction en Arabie Saoudite, démontrent clairement notre engagement à participer activement à la transition énergétique du Moyen-Orient. La région et ses grandes ambitions dans le domaine des énergies bas-carbone est stratégique pour EDF. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.