Velodyne雷射雷達感測器為Emesent的Hovermap提供支援，使其能夠超出視線範圍飛行

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣佈，Emesent針對Hovermap新推出的L2級自動駕駛(AL2)技術使用Velodyne雷射雷達感測器來提供即時感知和優質、準確的3D資料。Hovermap是適用於工業無人機的隨插即用測繪和自主性酬載，支援在視線範圍外(BVLOS)的區域自動飛行，且無需GPS連接。

AL2技術使用Velodyne的Puck LITE雷射雷達作為主要的感知和測繪感測器。這有助於在礦山、土木工程、電信基礎設施和災害應變環境等難以接近的挑戰性環境中進行自主探勘、導航和雷射雷達測繪。作為Emesent以同步定位和建圖(SLAM)為基礎的自動堆疊的一部分，AL2可以使無人機在通訊範圍外飛行、自我導航並避開細鐵線和樹枝等障礙。

透過在串流傳輸至平板電腦的即時3D地圖中設置智慧航點，AL2可以從起飛一直操作到著陸。這使操作員能夠與峭壁頂端、採礦場邊緣、密閉空間和高地等危險環境保持安全距離。Puck LITE感測器提供的豐富資料使企業能夠獲得有關如何確保礦山及其他環境安全的更佳資料見解。

Emesent執行長Stefan Hrabar博士表示：「Velodyne Puck LITE體積小巧、重量輕盈、性能好——所有這些對於無人機載系統均至關重要，這是一款用於創建無人機測繪和自動駕駛解決方案的絕佳感測器。這款感測器是幫助我們打造顛覆性新技術的重要組成部分，該技術可以在具有挑戰性的環境中即時獲取重要資料，且不會危及機器或操作員的安全。」

Emesent是Automated with Velodyne計畫合作夥伴，處於無GPS無人機自動駕駛的最前線。近日，該公司攜手聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)的機器人與自動駕駛系統小組及喬治亞理工學院，在DARPA「地下」(SubT)挑戰賽的城市巡迴賽中排名第四。

Velodyne Lidar業務開發副總裁Jon Barad表示：「Emesent對Velodyne雷射雷達感測器的創新使用，有助於提供以往無法獲取的寶貴資料和見解。除了它們如今能夠為採礦、基礎設施、勘測和測繪行業提供的優勢之外，想到這項創新成果將如何在多個其他行業幫助開創自動駕駛無人機操作的新時代，令人感到十分振奮。」

在美國，聯邦航空管理局(FAA)目前對無人機超出視線範圍飛行有所限制。Emesent的技術創新可能迎來安全、自動無人機飛行的新時代——不僅在礦山，在任何地方均是如此。

Velodyne Puck LITE感測器提供高解析度影像，用於測量和分析室內外環境。Puck LITE專為需要重量輕盈、體積小巧的感測器而設計，為移動和無人駕駛飛機(UAV)/無人機應用提供卓越的解析度和性能。它還具有360度環境全景，以提供即時3D資料。

關於Velodyne Lidar

Velodyne為自動駕駛和駕駛輔助提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的一部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新運輸方式、測繪、機器人和保安領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的感測解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛進階型Alpha Prime™、經ADAS最佳化的Velarray™，以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

關於Emesent

Emesent是無人機自動駕駛、雷射雷達測繪和資料分析領域的世界領導者。Emesent創立於2018年，此後在採礦、基礎設施、勘測和測繪行業提供優質資料擷取方面不斷建立聲譽。其旗艦產品Hovermap是一款智慧行動掃描裝置，結合先進的防撞技術和自動飛行技術，用於測繪危險環境和無GPS的環境。Hovermap具有獨特的多功能性，既可以手持，也可以安裝於無人機或車輛中，用於測繪具有挑戰性且難以接近的區域。Hovermap具有廣泛的應用用途，已被世界各地的客戶大量使用。

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