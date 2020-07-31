Velodyne激光雷达传感器为Emesent的Hovermap提供支持，使其能够超出视线范围飞行

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布，Emesent针对Hovermap新推出的L2级自动驾驶(AL2)技术使用Velodyne激光雷达传感器来提供实时感知和高质量、准确的3D数据。Hovermap是适用于工业无人机的即插即用测绘和自主有效载荷，支持在视线范围外(BVLOS)的区域自动飞行，且无需GPS连接。

AL2技术使用Velodyne的Puck LITE激光雷达作为主要的感知和测绘传感器。这有助于在矿山、土木工程、电信基础设施和灾害应对环境等难以接近的挑战性环境中进行自主勘探、导航和激光雷达测绘。作为Emesent基于同时定位和地图构建(SLAM)的自动堆栈的一部分，AL2可以使无人机在通信范围外飞行、自我导航并避开细铁线和树枝等障碍。

通过在流传输至平板电脑的实时3D地图中设置智能航点，AL2可以从起飞一直操作到着陆。这使操作员能够与峭壁顶端、采场边缘、密闭空间和高地等危险环境保持安全距离。Puck LITE传感器提供的丰富数据使企业能够获得有关如何确保矿山及其他环境安全的更好的数据见解。

Emesent首席执行官Stefan Hrabar博士表示：“Velodyne Puck LITE体积小巧、重量轻盈、性能好——所有这些对于无人机载系统均至关重要，是一款用于创建基于无人机的测绘和自动驾驶解决方案的绝佳传感器。这款传感器是帮助我们打造颠覆性新技术的重要组成部分，该技术可以在具有挑战性的环境中实时获取重要数据，且不会危及机器或操作员的安全。”

Emesent是Automated with Velodyne计划合作伙伴，处于无GPS无人机自动驾驶的最前沿。近日，该公司携手联邦科学与工业研究组织(CSIRO)的机器人与自动驾驶系统小组及乔治亚理工学院，在DARPA“地下”(SubT)挑战赛的城市巡回赛中排名第四。

Velodyne Lidar业务开发副总裁Jon Barad表示：“Emesent对Velodyne激光雷达传感器的创新使用有助于提供以往无法获取的宝贵数据和见解。除了它们如今能够为采矿、基础设施、勘测和测绘行业提供的优势之外，一想到这项创新成果将如何跨多个其他行业帮助开创自动驾驶无人机操作的新时代，令人感到十分振奋。”

在美国，联邦航空管理局(FAA)目前对无人机超出视线范围飞行施加限制。Emesent的技术创新可能迎来安全、自动无人机飞行的新时代——不仅在矿山，在任何地方均是如此。

Velodyne Puck LITE传感器提供高分辨率图像，用于测量和分析室内外环境。Puck LITE专为需要重量轻盈、体积小巧的传感器而设计，为移动和无人驾驶飞机(UAV)/无人机应用提供卓越的分辨率和性能。它还具有完整的360度环境视图，以提供实时3D数据。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Prime™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

关于Emesent

Emesent是无人机自动驾驶、激光雷达测绘和数据分析领域的世界领导者。Emesent创立于2018年，此后在采矿、基础设施、勘测和测绘行业提供高质量的数据采集方面不断建立声誉。其旗舰产品Hovermap是一款智能移动扫描装置，将先进的防撞技术和自动飞行技术相结合，用于测绘危险环境和无GPS的环境。Hovermap具有独特的多功能性，既可以手持，也可以安装于无人机或车辆中，用于测绘具有挑战性且难以接近的区域。Hovermap具有广泛的应用用途，已被世界各地的客户大量使用。

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