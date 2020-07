Acquisition par Eutelsat des activités de haut débit de Bigblu Broadband en Europe

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) a signé un accord avec Bigblu Broadband en vue de l'acquisition de ses activités haut débit par satellite en Europe.

Bigblu Broadband est le principal distributeur de forfaits en haut débit par satellite en Europe, avec une expérience avérée, comme en témoigne le statut de principal membre Gold qu'il détient depuis 2019 dans le cadre du Programme de partenariat privilégié d'Euro Broadband Infrastructure. S’appuyant sur un réseau d'installateurs et de revendeurs unique, Bigblu Broadband dispose d’une plateforme bien établie de l'internet haut débit par satellite. Les activités européennes de Bigblu Broadband qu’Eutelsat s’engage à acquérir (BBB Europe) comptent à l’heure actuelle environ 50 000 abonnés répartis à travers l'Europe, notamment au Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Hongrie et en Grèce1.

La signature de l'accord coïncide avec la mise en service d'EUTELSAT KONNECT, qui devrait démarrer progressivement dès l'automne 2020 et tourner à plein régime à partir de début 2021, ce qui permettra de desservir des régions où la demande est forte et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final avec une efficience et une flexibilité sans précédent.

Grâce à sa plateforme évolutive de la distribution directe, comprenant des plateformes de commercialisation numérique, des centres d'appels multilingues et des systèmes de facturation et de gestion de la relation client, l'intégration de BBB Europe permettra à Eutelsat de pallier les limitations de son modèle actuel de distribution indirecte grâce à un meilleur accès à l'utilisateur final, une maîtrise en amont de la formulation et du prix des produits permettant un ajustement rapide aux besoins du marché, et un contrôle accru des leviers de distribution, notamment les mécanismes incitatifs destinés aux équipes commerciales, la communication et les activités promotionnelles. Complétant avantageusement les accords de vente en gros passés avec les opérateurs de télécommunications comme l’accord récent avec Orange en France, ce nouveau canal de vente de détail accélérera la montée en puissance de la capacité disponible prochainement, et renforcera la valeur client sur la durée.

Commentant la signature de l’accord, Rodolphe Belmer d'Eutelsat a déclaré : « Nous sommes ravis d'intégrer les activités de BBB Europe, ce qui nous permettra de renforcer considérablement notre réseau de distribution dans le haut débit en Europe, tout en mettant progressivement en service les capacités de dernière génération des satellites EUTELSAT KONNECT et KONNECT VHTS. Ceci afin d'offrir une connexion internet à haut débit comparable à celle de la fibre optique dans de nombreuses zones en 'Europe qui demeurent peu ou mal desservies par les infrastructures terrestres. Cet accord représente une étape majeure de notre stratégie dans le Haut-Débit Fixe.»

Eutelsat paiera environ 38 millions de livres sterling pour l’acquisition de Bigblu Broadband Europe, dont les activités ont généré un chiffre d'affaires d’environ 35 millions de livres sterling en 2019 et dégagé une marge d'EBITDA située dans le bas de la fourchette à deux chiffres. Après élimination des opérations inter-sociétés, la contribution nette aux revenus et à l'EBITDA d'Eutelsat ne sera pas matérielle. Cette acquisition permet au Groupe d’éviter des investissements dans le développement de son propre réseau de distribution en Europe.

La transaction devrait être finalisée d'ici octobre 2020, sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles.

1 Les activités de Bigblu Broadband dans les pays nordiques sont exclues du périmètre de la transaction.