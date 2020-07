Emesent’s Hovermap, equipped with Velodyne’s Puck LITE sensor, can fly a mission and within minutes capture high resolution lidar point clouds and imagery. (Graphic: Emesent)

Emesent’s Autonomy Level 2 (AL2) technology for Hovermap uses Velodyne’s lidar sensors to provide real-time perception and high-quality, accurate 3D data. (Photo: Emesent)

Emesent’s Autonomy Level 2 (AL2) technology for Hovermap, using Velodyne’s lidar sensors, enables companies to rapidly map, navigate and collect data in challenging inaccessible environments such as mines, civil construction works, telecommunications infrastructure and disaster response environments. (Photo: Emesent)

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. heeft vandaag aangekondigd dat Emesent’s nieuw geïntroduceerde Autonomy Level 2 (AL2) -technologie voor Hovermap Velodyne lidar-sensoren gebruikt voor realtime perceptie en hoogwaardige, nauwkeurige 3D-gegevens. Hovermap is een plug-and-play mapping en autonomie-payload voor industriële drones die autonome vlucht mogelijk maakt in gebieden buiten de visuele zichtlijn (BVLOS) en zonder GPS-connectiviteit.

De AL2-technologie gebruikt Velodyne’s Puck LITE lidar als de primaire perceptie- en kaartsensor. Dit maakt autonome verkenning, navigatie en lidar-mapping mogelijk in uitdagende ontoegankelijke omgevingen zoals mijnen, civiele bouwwerken, telecommunicatie-infrastructuur en rampenbestrijdingsomgevingen. Als onderdeel van de gelijktijdige lokalisatie- en mapping (SLAM) gebaseerde autonomiestapel van Emesent, zorgt AL2 ervoor dat drones buiten het communicatiebereik vliegen, zelf navigeren en obstakels zoals dunne draden en takken vermijden.

AL2 kan worden bediend vanaf de start tot de landing door slimme waypoints in te stellen in een live 3D-kaart die naar een tablet wordt gestreamd. Hierdoor kunnen operators op veilige afstand blijven van gevaarlijke omgevingen zoals wenkbrauwen, randen van hellingen, besloten ruimtes en hoogtes. De rijke gegevens van de Puck LITE-sensor stellen bedrijven in staat betere gegevensinzichten te krijgen over hoe ze mijnen en andere omgevingen veilig kunnen maken.

