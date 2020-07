BALYO : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec NATIXIS ODDO BHF

IVRY-SUR-SEINE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention annonce le bilan semestriel au 30 juin 2020 de son contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF.

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société BALYO à Natixis Oddo BHF, à la date du 30 juin 2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

42 716 titres

13 392,4 Euros en espèces

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

18 782 Titres

43 004,5 Euros en espèces

Sur la période du 02 janvier 2020 au 30 juin 2020 ont été exécutés :

403 transactions à l’achat

361 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

93 610 titres et 127 929,4 Euros à l’achat

74 972 titres et 104 882,3 Euros à la vente

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 M€ en 2019.

Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.