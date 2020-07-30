MOGAS贏得東南亞煉油廠數百萬美元的閥門供應訂單

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--MOGAS Industries, Inc. (MOGAS)最近獲得一筆數百萬美元的訂單，將為東南亞一家大型煉油廠生產數百個帶有驅動器的嚴苛工況隔離閥。該訂單所提供的閥門將用於多種製程和應用，包括由高降壓隔離、催化劑隔離以及許多高循環熱衝擊應用組成的沸騰床裝置。這些閥門將陸續交貨，一直延續到明年，以符合客戶要求的時間表。該訂單進一步鞏固了MOGAS成為全球首屈一指的嚴苛工況科技公司的願景。

作為重油加工領域的全球領導者，MOGAS與客戶的合作有著悠久的歷史，可符合所有要求和規格，以確保客戶放心。MOGAS全球銷售經理Chuck Walker指出，客戶「堅持其CLG許可專案採用高科技優質元件，這將使其成為重油產業的一流展示專案。」

該訂單對於鞏固MOGAS在重油產業的地位有極大助益，並擴大了我們在亞洲能源市場的影響力。這種動態夥伴關係的價值將在從安裝到服務的每個階段持續實現。MOGAS以提供關鍵閥門而聞名，這些閥門用於提供安全性和提高工廠效率，以協助我們的客戶發揮最大的潛力，同時盡量擴大利潤。

關於MOGAS Industries, Inc.

MOGAS Industries是居於主導地位的嚴苛工況科技公司，為電力、礦業、石油及天然氣、精煉、化工/石化、紙漿及造紙和特殊產業的關鍵閥門應用提供享譽全球的服務和最好的嚴苛工況專用產品。

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