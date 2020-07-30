MOGAS赢得东南亚炼油厂数百万美元的阀门供应订单

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--MOGAS Industries, Inc. (MOGAS)最近获得了一笔数百万美元的订单，为东南亚一家大型炼油厂生产数百个带有致动器的严酷工况隔离阀。该订单所提供的阀门将用于多种工艺和应用，包括由高降压隔离、催化剂隔离以及许多高循环热冲击应用组成的沸腾床装置。这些阀门将陆续交货，一直延续到明年，以满足客户要求的时间表。该订单进一步巩固了MOGAS成为全球领先的严酷工况技术公司的愿景。

作为重油加工领域的全球领导者，MOGAS与客户的合作有着悠久的历史，可满足所有要求和规格，以确保客户放心。MOGAS全球销售经理Chuck Walker指出，客户“坚持其CLG许可项目采用高科技质量组件，这将使其成为重油行业的一流展示项目。”

该订单极大地巩固了MOGAS在重油行业的地位，并扩大了我们在亚洲能源市场的影响力。这种动态伙伴关系的价值将在从安装到服务的每个阶段得到持续实现。MOGAS以提供关键阀门而闻名，这些阀门被用于提供安全性和提高工厂效率，帮助我们的客户实现最大潜力和利润最大化。

关于MOGAS Industries, Inc.

MOGAS Industries是居于主导地位的严酷工况技术公司，为电力、矿业、石油及天然气、精炼、化工/石化、纸浆及造纸和特种行业的关键阀门应用提供享誉全球的服务和最好的严酷工况专用产品。

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