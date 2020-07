VodafoneZiggo sélectionne K2View pour la gestion de son référentiel client combiné

DALLAS et MAASTRICHT, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--K2View, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de données et DataOps en temps réel, a annoncé aujourd'hui avoir optimisé la solution de référentiel client combiné (Combined Customer Repository (CCR)) de VodafoneZiggo. À ce titre, K2View Fabric fournit des données complètes sur les clients et les produits aux clients de VodafoneZiggo.

Obtenir un profil complet des données clients et produits reste un défi pour pratiquement toutes les organisations. Ce défi est causé par des décennies de bonnes pratiques de gestion des données, lesquelles ont créé un ensemble diversifié de sources de données, et compliqué leur gestion. K2View Fabric adopte une approche fondamentalement différente avec l'introduction de la solution Digital Entity (entité numérique) brevetée – une personne, un lieu ou une chose, recréé numériquement à partir de ses données.

« À l'approche de la fusion de VodafoneZiggo, nous avons dû fournir des contrôles d'éligibilité en temps quasi réel et initier le provisionnement des prestations pour les clients convergents utilisant un abonnement à la fois fixe et mobile. Avant K2View, notre CCR existant a assuré le succès continu de la fusion, avec toutefois certaines limites », a déclaré Marc Schmeetz, directeur de programme chez VodafoneZiggo. « Nous avons peu à peu constaté que notre CCR existant n’offrait ni la flexibilité ni l'agilité requises pour répondre aux futures demandes opérationnelles. En outre, les mises à jour des données qui exigeaient des délais de 24 heures ou plus devenaient un facteur de plus en plus préoccupant. En raison de l'évolution des attentes des clients, cette fenêtre de temps de traitement des données n'était plus acceptable et un risque supplémentaire est apparu quand les projets changeaient ou qu’il fallait ajouter des fonctionnalités nouvelles au CCR précédent. Pour continuer à fournir un excellent service à la clientèle, un changement devenait nécessaire. Avec K2View, aucun problème. Nous sommes passés de plus de 24 heures pour les mises à jour à la disponibilité des données en quelques minutes, voire quelques secondes. Nous sommes très satisfaits des résultats. »

Avec un CCR optimisé par K2View, VodafoneZiggo peut plus facilement implémenter des règles nouvelles ou changeantes grâce à son agilité récemment améliorée. De ce fait, la société peut plus rapidement mettre ces changements sur le marché.

« En nous permettant simplement d’évoluer avec plus d'agilité, K2View contribue à ouvrir de nouvelles opportunités pour VodafoneZiggo », a ajouté Reinhard Kreft, directeur des services informatiques chez VodafoneZiggo. « Comme si nos capacités améliorées d'accéder au marché ne suffisaient pas, les contrôles d'éligibilité en temps quasi réel et le provisionnement d’avantages améliorent l'expérience client et soutiennent nos conseillers clientèle. Nous sommes confiants que K2View sera en mesure de soutenir notre vision, d'autant plus que nous entamons la création d'une véritable et complète vision « Client 360 ».

À propos de K2View

K2View est l'un des principaux fournisseurs de logiciels avancés de Data Fabric, d'intégration de données et de livraison de données qui hisse au niveau supérieur la promesse d'une vue à 360 degrés des données. Sa solution phare, K2View Fabric, utilise une technologie d'unité logique brevetée pour permettre un accès et un contrôle rapides, faciles et sécurisés à toutes les données d'une organisation, quel que soit le nombre des différents systèmes et sources de données. En offrant aux organisations de tout secteur des perspectives opérationnelles et un accès holistique en temps réel à toutes les données essentielles exactement quand elles en ont besoin, K2View accélère les transformations de l'expérience client, de l'activation du cloud, des opérations, de la modernisation informatique, des risques et de la conformité. Pour en savoir plus, consultezwww.k2view.com et suivez-nous sur @ k2view.

À propos de VodafoneZiggo

VodafoneZiggo est une société néerlandaise de premier plan qui fournit des services de communication et de divertissement fixes, mobiles et intégrés aux consommateurs et aux entreprises. Au 31 mars 2020, VodafoneZiggo comptait plus de 5 millions d’abonnés mobiles, près de 4 millions d’abonnés TV, près de 3,4 millions d'abonnés Internet haut débit fixe et 2,4 millions d'abonnés à la téléphonie fixe. VodafoneZiggo est une joint-venture entre Liberty Global, la plus grande société internationale de télévision et Internet haut débit, et le Vodafone Group, l'une des plus grandes sociétés de télécommunications au monde.

