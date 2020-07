VodafoneZiggo vertrouwt op K2View voor het aansturen van gecombineerd klantenrepository

DALLAS en MAASTRICHT, Nederland--(BUSINESS WIRE)--K2View, een vooraanstaande leverancier van realtime DataOps en datamanagementoplossingen, heeft vandaag bekend gemaakt dat het bedrijf de sturende kracht is achter VodafoneZiggo’s gecombineerde klantenrepository- (Combined Customer Repositor, CCR) oplossing. In deze hoedanigheid levert K2View Fabric uitgebreide klant- en productgegevens aan klanten van VodafoneZiggo.

Het bereiken van een veelomvattend zicht op data van klanten en producten blijft een uitdaging voor vrijwel elke organisatie. Deze uitdaging wordt veroorzaakt door tientallen jaren van beste praktijken op het gebied van databeheer die hebben geleid tot een diverse set van databronnen, wat databeheer lastig maakt. K2View Fabric past een fundamenteel andere benadering toe met de introductie van de gepatenteerde Digital Entity – een persoon, plaats of ding die/dat uit zijn eigen data digitaal opnieuw wordt opgebouwd.

"Omdat we de fusie van VodafoneZiggo naderden, moesten we bijna realtime geschiktheidscontroles bieden en het bieden van voordeel initiëren voor geïntegreerde klanten met zowel een vast als een mobiel abonnement. Voordat K2View er was, leidde onze legacy-CCR tot het voortdurend succes van de fusie; er was echter ook een aantal beperkingen", aldus Marc Schmeetz, Program Manager, VodafoneZiggo. "In de loop van de tijd heeft dit legacy CCR-systeem bewezen dat het niet beschikt over de vereiste flexibiliteit of slagvaardigheid om de toekomstige vraag van bedrijven te ondersteunen; bovendien werden data-updates die plaatsvonden gedurende een periode van 24 uur of langer een steeds verontrustender factor. Als gevolg van de zich ontwikkelende verwachtingen van de klant was dit verwerkingstijdsvenster niet langer aanvaardbaar en was er sprake van een extra risico als projecten veranderden of functionaliteit toevoegden in de vorige CCR. Om uitstekende klantenservice te kunnen blijven bieden, moest een verandering plaatsvinden. Maar met K2View is er geen sprake van een groot probleem. We zijn van 24+ uur voor updates gegaan naar een situatie waarin we de gegevens simpel beschikbaar hebben binnen minuten of zelfs seconden. We zijn blij met hoe het presteert".

Nu K2View de CCR aanstuurt, kan VodafoneZiggo nieuwe of veranderende regels gemakkelijker implementeren dankzij hun recent verbeterde slagvaardigheid. Daardoor kan het bedrijf die veranderingen sneller op de markt brengen.

"Door ons simpelweg in staat te stellen slagvaardiger op te treden, helpt K2View nieuwe kansen creëren voor VodafoneZiggo", aldus Reinhard Kreft, IT Director, VodafoneZiggo. "Als de verbeteringen in ons vermogen om producten op de markt te brengen niet voldoende waren, stimuleren de bijna realtime geschiktheidscontroles en het leveren van voordelen de klantervaring en ondersteunen onze klantenservicemedewerkers. We hebben er alle vertrouwen in dat K2View in staat zal zijn onze visie te ondersteunen, vooral als we in de richting gaan van het opbouwen van een werkelijk en uitgebreid ‘Customer 360’-perspectief".

Over K2View

K2View is een vooraanstaand leverancier van geavanceerde dataontwikkeling, data-integratie en dataleveringssoftware die de belofte met zich meebrengt van een perspectief van een 360-graden zicht op data naar het volgende niveau. Hun paradepaardje, K2View Fabric, gebruikt gepatenteerde logische eenheidstechnologie om snelle, gemakkelijke en veilige toegang tot en controle van alle gegevens van een organisatie mogelijk te maken, waarbij het niet uitmaakt hoeveel verschillende systemen en databronnen het bedrijf heeft. K2View levert realtime holistische toegang en operationele inzichten voor welke data dan ook die er het meest toedoen voor organisaties in elke bedrijfstak, precies op het moment waarop ze deze nodig hebben, met als gevolg versnelling van transformaties op het gebied van klantervaring, gebruikmaken van de cloud, activiteiten, IT-modernisering en risico en naleving. U vindt meer informatie op www.k2view.com en u kunt ons volgen op @k2view.

Over VodafoneZiggo

VodafoneZiggo is een vooraanstaand Nederlands bedrijf dat vaste, mobiele en geïntegreerde communicatie- en entertainmentdiensten biedt aan klanten en bedrijven. Per 31 maart 2020 heeft VodafoneZiggo meer dan 5 miljoen mobiele, bijna 4 miljoen televisie-, bijna drieënhalf miljoen vast breedbandinternet en 2,4 miljoen vaste-telefonie-abonnementen. VodafoneZiggo is een joint venture door Liberty Global, het grootste internationale televisie- en breedbandinternetbedrijf en de Vodafone Group, een van de grootste telecommunicatiebedrijven ter wereld.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.