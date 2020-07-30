Esri和聯合國打造COVID-19族群脆弱度儀表板

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球智慧定位的領導者Esri今天宣佈，該公司已經與聯合國人口基金(UNFPA)合作，打造UNFPA COVID-19族群脆弱度儀表板。這種新的互動式工具將幫助公共衛生工作者、政策制訂者和一般大眾獲得有關2019冠狀病毒疾病(COVID-19)易受感染族群的實用資訊，以便針對目標制訂準備和應變措施並幫助拯救生命。

該儀表板突顯國家和地方層級的族群脆弱度，使用來自最新的綜合公共利用微數據系列(IPUMS)針對94個國家的人口普查樣本資料。它明確認定高齡族群（包括獨居老人），並包含COVID-19傳播的風險因素，例如居住密度（家庭大小和每個房間居住人數）以及是否能夠使用自來水及其他便利設施。

儀表板中還內建了有關COVID-19確診病例和死亡病例的每日更新，以及有關衛生部門齊備狀態的全球資料。這包括現有醫療工作人員、醫院床位和加護病房(ICU)的密度。

Esri全球業務發展經理Linda Peters表示：「國家和地方層級的脆弱度可能存在驚人的差異。這些差異如何影響整體傳播和健康風險，將與政府封鎖政策的規模和時間等關鍵性因素息息相關。而地理上的對比可幫助我們預測潛在風險，並提醒我們注意各國之間根本發展需求和衛生部門齊備狀態存在的巨大差異。」

由於包含的人口普查資料屬於公共領域——採用的是2010年的普查樣本，儀表板還按照性別和人口密度提供200多個國家2020年高齡族群人口數字的WorldPop預測。

如欲進一步瞭解有關因應COVID-19的脆弱人口資料以及查看儀表板，請造訪covid.pdp.unfpa.org。

關於Esri

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