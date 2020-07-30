Esri和联合国打造COVID-19人口脆弱性仪表盘

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球位置情报的领导者Esri今天宣布，公司已经与联合国人口基金(UNFPA)合作，打造UNFPA COVID-19人口脆弱性仪表盘。这种新的互动式工具将帮助公共卫生工作者、政策制定者和普通大众获得有关2019冠状病毒病(COVID-19)易受感染人口的有用信息，从而做出有针对性的准备和应对措施，帮助挽救生命。

该仪表盘突出了国家和次国家层面的人口脆弱性，使用来自综合公共利用微数据系列(IPUMS)最新针对94个国家的人口普查样本数据。它明确了老龄人群（包括独居老人），并包含了COVID-19传播的风险因素，例如居住密度（家庭大小和每个房间居住人数）以及是否能够使用自来水及其他便利设施。

仪表盘中还内置了有关COVID-19确诊病例和死亡病例的每日更新，以及有关卫生部门准备情况的全球数据。这包括现有医疗工作者、医院床位和重症监护室(ICU)的密度。

Esri全球业务发展经理Linda Peters表示：“国家和次国家层面的脆弱性可能存在着惊人的差异。这些差异会对整体传播和健康风险产生怎样的影响，这与政府封锁政策的规模和时间等关键性因素息息相关。而地理上的对比会帮助我们预测潜在风险，并提醒我们注意各国之间根本发展需求和卫生部门准备情况存在的巨大差异。”

由于包含的人口普查数据属于公共领域——采用的是2010年的普查样本，仪表盘还按照性别和人口密度提供了200多个国家2020年老龄群体人口数量的WorldPop预测。

如需了解更多有关应对COVID-19的脆弱人口数据的信息以及查看仪表盘，请访问covid.pdp.unfpa.org。

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