VodafoneZiggo si rivolge a K2View per veicolare il suo repository clienti unificato

DALLAS e MAASTRICHT, Paesi Bassi--(BUSINESS WIRE)--K2View, prestigioso fornitore di soluzioni basate sulla metodologie DataOps e per la gestione dei dati in tempo reale, ha annunciato in data odierna che sta veicolando la soluzione per la gestione del repository clienti unificato (Combined Customer Repository, CCR) di VodafoneZiggo. A tal fine, K2View Fabric sta fornendo un insieme di dati completo su clienti e utenti derivati da tutti i clienti di VodafoneZiggo.

Ottenere una visione completa dei dati includente tutti i prodotti e i clienti continua a rappresentare un’impresa ardua per pressoché tutte le organizzazioni. Ciò è riconducibile al fatto che per decenni si sono osservate delle migliori pratiche per la gestione dei dati che hanno dato origine a un insieme eterogeneo di fonti di dati, il che ha complicato la gestione dei dati. K2View Fabric adotta un approccio sostanzialmente diverso attraverso l’introduzione del concetto di Entità digitale brevettata, ossia una persona, un luogo o un oggetto ricreato digitalmente attingendo ai relativi dati.

“Ai fini dell’esecuzione della fusione VodafoneZiggo dovevamo essere in grado di eseguire le verifiche di idoneità in tempo quasi reale e avviare l’elargizione delle prestazioni ai clienti convergenti con abbonamenti a servizi sia fissi che mobili. Prima di K2View, il nostro vecchio sistema CCR ha contribuito alla gestione efficiente della fusione, tuttavia esibiva anche delle lacune”, ha affermato Marc Schmeetz, responsabile di programma presso VodafoneZiggo. “Col passare del tempo ci siamo accorti che il nostro vecchio sistema CCR non offriva la flessibilità e l’agilità necessarie per rispondere alle esigenze commerciali future. Inoltre il fatto che gli aggiornamenti dei dati richiedevano 24 ore o più stava diventando un fattore sempre più preoccupante. Alla luce delle aspettative in continua evoluzione dei clienti, questi tempi di aggiornamento non erano più accettabili e comportavano per di più rischi aggiuntivi al cambiamento di progetti o all’aggiunta di funzionalità nel sistema CCR che usavamo prima. Per poter continuare a fornire un servizio al cliente eccellente occorreva un cambiamento. Ma con K2View tutto fila liscio. Siamo passati da aggiornamenti che richiedevano 24 ore e passa alla disponibilità di dati nel giro di pochi minuti, se non addirittura secondi. Siamo molto soddisfatti delle prestazioni osservate.”

Ora che K2View sta veicolando il CCR, VodafoneZiggo può implementare nuove regole o cambiare le regole con più facilità grazie al recente miglioramento dell’agilità. Ne consegue che la società è in grado ora di lanciare i cambiamenti sul mercato più rapidamente.

“Permettendoci semplicemente di operare con maggiore agilità, K2View sta contribuendo ad aprire le porte a nuove opportunità per VodafoneZiggo”, ha dichiarato Reinhard Kreft, direttore del reparto IT di VodafoneZiggo. “Oltre al miglioramento della nostra capacità di immissione nel mercato, l’erogazione delle prestazioni e le verifiche di idoneità in tempo quasi reale migliorano l’esperienza degli utenti e sono d’aiuto ai nostri addetti all’assistenza ai clienti. Siamo certi che K2View riuscirà a supportare la nostra visione, soprattutto nello sviluppo di una ‘visione dei clienti a 360 gradi’ completa in tutti i sensi.”

Informazioni su K2View

K2View è un prestigioso fornitore di software avanzato per la gestione di data fabric, integrazione di dati e trasmissione di dati che spinge la promessa di una visione a 360 gradi a un livello inedito. La sua soluzione di punta, K2View Fabric, impiega una tecnologia brevettata basata su unità logiche che permette l’accesso e il controllo rapidi, facili e sicuri di tutti i dati di un’organizzazione, a prescindere dal numero di fonti di dati e di sistemi eterogenei di cui dispone. K2View fornisce insight operativi e accesso olistico in tempo reale per i dati più rilevanti per le organizzazioni operanti in qualsiasi settore, nel momento in cui ne hanno bisogno, accelerando le trasformazioni nelle aree esperienza del cliente, abilitazione di ambienti cloud, operazioni, modernizzazione delle infrastrutture IT, gestione dei rischi e conformità. Per maggiori informazioni, visitate www.k2view.com e seguite @k2view.

Informazioni su VodafoneZiggo

VodafoneZiggo è un’importante società olandese che fornisce a consumatori e aziende servizi integrati d’intrattenimento e comunicazione tramite linee fisse e mobili. Al 31 marzo 2020 VodafoneZiggo contava oltre 5 milioni di abbonamenti a servizi di telefonia mobile, quasi 4 milioni di abbonamenti televisivi, quasi 3,4 milioni di abbonamenti a servizi internet a banda larga di tipo fisso e 2,4 milioni di abbonamenti a servizi di telefonia fissa. VodafoneZiggo è una joint-venture tra Liberty Global, la maggiore società internazionale al mondo di servizi TV e internet a banda larga, e il Gruppo Vodafone, una delle maggiori società di telecomunicazioni a livello mondiale.

