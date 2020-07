HTG – Howell Technology Group e Login VSI si alleano per aiutare i clienti a ridurre il rischio e garantire la continuità aziendale proteggendo le performance di applicazioni e desktop

NEWCASTLE, Inghilterra, e AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--HTG – Howell Technology Group, lo specialista dell'innovazione delle soluzioni IT e per la sicurezza, oggi ha annunciato la firma di un contratto di fornitura con Login VSI, l'azienda impegnata a massimizzare l'esperienza degli utenti finali.

Forniti seguendo un approccio incentrato sui clienti, i servizi di consulenza IT professionali e affidabili targati HTG consentono agli utenti di operare in modo sostenibile e di raggiungere l'efficienze grazie alla trasformazione dei loro ambienti informatici in moderni spazi di lavoro basati sul cloud.

Questa collaborazione si concentrerà sulla fornitura di soluzioni e servizi specialistici nell'ambito dell'ecosistema di Windows Virtual Desktop (WVD).

