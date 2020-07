HTG – Howell Technology Group signe un partenariat avec Login VSI pour aider les clients à réduire les risques et garantir la continuité des opérations tout en protégeant la performance des applications et des desktops

NEWCASTLE, Angleterre & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--HTG – Howell Technology Group, le fournisseur spécialisé dans les solutions informatiques et de sécurité innovantes, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de fourniture avec Login VSI, la société dédiée à l'optimisation de l'expérience de l'utilisateur final.

Reposant sur une approche axée sur le client, HTG propose des services de conseils éprouvés en technologies de l'information permettant à ses clients de bénéficier de performances et efficiences durables grâce à la transformation de leurs environnements informatiques en des espaces de travail modernes et basés sur le cloud.

Ce partenariat portera sur la fourniture de solutions et services spécialisés dans le cadre de l'écosystème Windows Virtual Desktop (WVD). En qualité de partenaire Or de Microsoft, HTG déploie déjà WVD en tant que solution de télétravail virtualisée pour certains clients de renom. L'arrivée de Login VSI dans ce partenariat offre à HTG l'opportunité de s'allier au leader du marché des tests par utilisateurs synthétiques.

Kevin Howell, responsable de la technologie chez HTG, déclare: "La mise à échelle des solutions informatiques destinées aux utilisateurs finaux afin de fournir une expérience et une performance optimales peut s'avérer être une tâche compliquée. La contribution de Login VSI nous permet de proposer nos services d'une manière à la fois performante et efficiente."

Pour Login VSI, ce partenariat est l'occasion de travailler avec un consultant reconnu. Grâce à ses compétences spécialisées, HTG sera en mesure de déployer efficacement sa solution Login Enterprise pour fournir à ses clients des tests de compatibilité des applications, des tests de charge, ainsi que des tests de performance et de disponibilité, le tout sur une plateforme unique.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons constaté une demande croissante pour des modèles de télétravail au niveau mondial. Il est donc devenu crucial de pouvoir tester les infrastructures distantes mises à échelle. Login VSI fournit une gamme exhaustive de tests et de validation de l'ensemble de la couche technologique, depuis les opérations de base jusqu'aux postes de travail. Ces solutions optimisent l'évolutivité et la disponibilité des applications et les environnements informatiques virtuels, y compris le cloud. Produit phare de Login VSI, la solution Login Enterprise permet aux entreprises d'identifier rapidement les éventuels problèmes de performance et de disponibilité en mesurant et comparant les délais de chargement et la réactivité des applications. C'est ce type d'expertise qui générera de la valeur ajoutée pour les services de HTG au sein de l'espace de travail numérique, et en particulier dans l'écosystème WVD.

Graham Wight, PDG de HTG, déclare: "Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de travailler avec Login VSI. Avec la récente demande pour des technologies permettant une transition fluide et sécurisée vers le télétravail, les entreprises ont davantage besoin de capacités de test de performance et de disponibilité. Dans le cadre de notre partenariat, l'ajout de cette solution ne peut qu'optimiser la valeur des services que nous fournissons à nos clients."

"Nous sommes ravis à l'idée de travailler au côté de HTG", déclare Eric-Jan van Leeuwen, PDG de Login VSI. "À l'heure où le monde entier se tourne vers le télétravail, nous observons une demande accrue pour des tests de performance et de disponibilité permettant de garantir la continuité des opérations. Avec la connaissance approfondie du marché WVD et l'expérience inégalée dont dispose HTG, nous pensons être au début d'une relation durable."

À propos de HTG

HTG est un chef de file mondial des solutions informatiques proposant une gamme complète de technologies disruptives et de produits d'une qualité inégalée. Nous travaillons en étroite collaboration avec des clients évoluant dans un large éventail d'industries afin de garantir les efficiences grâce à la transformation de leurs environnements TI et en simplifiant notre méthode de prestation. Nos connaissances numériques et notre expertise dans les dernières technologies nous permettent d'aider nos clients à façonner leur stratégie et feuille de route numériques, tout en générant une véritable valeur ajoutée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.htguk.com ou nous contacter au 0191 481 3446.

À propos de Login VSI

Login VSI est la seule solution du marché à garantir l'optimisation de l'expérience de l'utilisateur final dans les espaces de travail numériques. Nous réduisons les risques et garantissons la continuité des activités, tout en préservant les performances des applications et des desktops. Nous y parvenons en recourant à des utilisateurs synthétiques qui testent et valident automatiquement l'impact des changements affectant les espaces de travail physiques, virtuels et nuagiques.

Notre produit phare - Login Enterprise - regroupe sur une seule et même plateforme des capacités de tests de compatibilité de charge, de performance et de disponibilité. Login Enterprise comprend également des charges de travail prêtes à l'emploi pour les modèles d'application. Login VSI met ses services à la disposition de plus de 400 clients dans 50 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.loginvsi.com

