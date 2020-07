NEWCASTLE, Engeland & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--HTG – Howell Technology Group, de gespecialiseerde leverancier van innovatieve IT- en beveiligingsoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het een leveranciersovereenkomst heeft ondertekend met Login VSI, het bedrijf dat zich toelegt op het maximaliseren van de eindgebruikerservaring .

De professionele en vertrouwde IT-consultingdiensten van HTG, geleverd door een klantgerichte benadering, stellen klanten in staat om duurzaam te werken en de efficiëntie te behalen die ze hebben opgedaan bij de transformatie van hun IT-omgevingen naar moderne, cloudgebaseerde werkruimten.

Deze samenwerking zal zich richten op het aanbieden van gespecialiseerde oplossingen en diensten als onderdeel van het ecosysteem voor Windows Virtual Desktop (WVD). HTG werkt nauw samen met Microsoft als Gold-partner en implementeert WVD al in een aantal indrukwekkende accounts als een cloudgebaseerde oplossing voor werken op afstand. Het toevoegen van Login VSI aan deze mix biedt HTG de mogelijkheid om de krachten te bundelen met de marktleider in synthetische gebruikerstesten.

Kevin Howell, CTO, HTG: “Het aanpassen van computeroplossingen voor eindgebruikers om een optimale gebruikerservaring en prestaties te leveren, kan complex zijn. Door Login VSI te gebruiken, kunnen we onze diensten op een performante en efficiënte manier leveren. ”

