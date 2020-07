BALYO renouvelle une partie de sa gamme de robots avec de nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée

IVRY-SUR-SEINE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

BALYO (Paris:BALYO) (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce le lancement d’une nouvelle génération de robots à mât rétractable.

Pascal Rialland, Directeur général de BALYO, déclare : « Portés par l’innovation, au cœur de l’ADN de BALYO, pionnier des solutions robotisées pour les chariots de manutention, nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’une nouvelle génération de robots qui facilitera la robotisation des flux logistiques de nos clients. La solution, qui permet d´améliorer l´expérience client, est simple à déployer car elle ne nécessite aucune modification des infrastructures de stockage existantes. D´autre part ces robots affichent des niveaux de performance proches voire supérieurs à ceux d’un opérateur. Avec des fonctionnalités élargies (champ d’applications étendu, diversité accrue des palettes transportées), le lancement de cette nouvelle gamme confirme notre positionnement d’acteur incontournable du secteur de la robotique mobile. »

Markus Schmermund, VP Automation & Intralogistics Solutions, LMH EMEA, déclare : « Ce robot à mât rétractable de deuxième génération R-MATIC devient désormais un outil incontournable pour les applications de stockage de palettes. Grâce à son design mécanique optimisé et au renouvellement de ses capteurs principaux, ce robot est à la pointe de la technologie et permet d´évoluer dans les allées les plus étroites ainsi que de reconnaître plusieurs types de palettes. Les performances atteintes définissent un nouveau standard dans notre industrie tout en garantissant un niveau de sécurité et de précision très élevé. »

Spécifiquement conçue pour le transport et le stockage de palettes dans des entrepôts à rayonnages de grande hauteur, la deuxième génération de robots à mât rétractable intègre des améliorations considérables pour les industriels, optimisant leurs espaces de stockage ainsi que leurs coûts d’exploitation :

- Simplicité de déploiement : aucune modification des infrastructures existantes n’est nécessaire. Depuis sa création, la simplicité du déploiement des robots demeure une priorité au cœur de la stratégie de BALYO, à savoir rendre la robotique simple d´utilisation pour ses clients ;

- Amélioration des performances opérationnelles du chariot : capacité de charge de 1,6 tonne jusqu’à 11,40 mètres de hauteur, une vitesse pouvant atteindre 2m/s et une circulation dans des allées de stockage plus étroites (2,90 mètres contre 3,20 mètres à 3,40 mètres par le passé) ;

Diversification des types de palettes transportables grâce au développement de nouveaux algorithmes : le robot est désormais en mesure d’acheminer une diversité accrue de palettes au sein du même entrepôt, ce qui constitue un prérequis pour les clients industriels ou 3PL. Cette évolution est rendue possible grâce à la mise à disposition concomitante de la 2ème génération d’algorithmes avancés de perception relative, sur lesquels BALYO investit depuis maintenant 18 mois. Cette fonction de détection 3D des charges permet de sécuriser la prise et la dépose des palettes et d’en optimiser la vitesse. Couplée à la fonction de contrôle des mouvements de palettes « anti drag & push » et à une sécurité à 360°, elle assure une réduction significative du risque de chute de charge en particulier pour les applications en hauteur ;

- Accélération et précision optimisée des mouvements grâce à de nouveaux systèmes de contrôles-commandes couplés à une stratégie renforcée de gestion de la sécurité. Ainsi, le robot égale voire dépasse la performance humaine sur certaines applications, notamment dans les prises et déposes au-delà du deuxième niveau de stockage.

Autonome jusque dans la gestion de son énergie, le robot de nouvelle génération est équipé d’une solution de recharge automatisée. Développé sur la base d’un chariot manuel Linde, ce robot est également pourvu du mode de conduite duale, permettant à l’opérateur de reprendre manuellement le contrôle des opérations à tout moment.

Disponible dès à présent auprès des partenaires de la Société, la nouvelle génération de robots sera prochainement accessible en « paiement à l’usage » (robotics as a service) et ainsi dotée de la nouvelle plateforme de supervision et contrôle à distance, comme cela est déjà le cas sur les robots gerbeurs et gerbeurs en porte-à-faux Driven by BALYO.

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 M€ en 2019.

Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.