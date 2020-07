MONACO & NAIROBI, Kenya--(BUSINESS WIRE)--REDAVIA, fornitore leader del mercato mondiale per l'energia solare economica, affidabile e pulita per le aziende, ha realizzato il suo primo parco fotovoltaico a Tigoni, in Kenya, per l'azienda di coltivazioni di tè di Menengai Farmers Ltd.

Per i primi 20 anni delle sue attività, Menengai Farmers Ltd ha coltivato tè con successo senza grandi necessità di energia elettrica. Ma a metà anni '80, i cambiamenti meteorologici a Tigoni hanno reso necessaria l'installazione di un sistema di irrigazione. Con l'espansione delle coltivazioni di tè e del sistema di irrigazione, sono cresciute anche le esigenze energetiche di Menengai Farmer Ltd, mettendo in difficoltà il budget operativo dell'azienda.

Menengai Farmers Ltd si è rivolta a REDAVIA per una soluzione economica.

