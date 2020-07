Groupe PSA : Free2Move devient une société à part entière avec une nouvelle offre de services de mobilité

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Parce que le monde change, Free2Move a été créé pour simplifier et garantir la mobilité de tous. Fort d’une présence dans 170 pays, Free2Move affiche de nouvelles ambitions avec une gamme complète de services de mobilité pour les particuliers et professionnels.

Une offre de mobilité enrichie

Free2Move propose des offres sur-mesure et complémentaires pour répondre aux besoins de déplacements :

de quelques minutes à la journée avec son service d’autopartage

de plusieurs jours à un mois avec son offre de location courte durée

d’un mois à plusieurs années grâce à son abonnement mensuel sans engagement et à la location longue durée

Grâce à la plateforme Free2Move, les clients ont désormais l’accès à une offre de parking dans 65 pays, de réservation de chauffeurs VTC dans 150 pays, et de recharge électrique partout en Europe.

S’ajoute à cette offre un outil de gestion de flotte connectée pour les entreprises.

TravelCar s’intègre dans Free2Move

Depuis 2016, TravelCar et Free2Move n’ont cessé de se rapprocher. Dernier projet d’envergure commun, Free2Move Rent : service de location courte durée, 100% digital, proposant sur une plateforme unique des voitures des marques Peugeot, Citroën, DS et Opel. Le service, déjà disponible en France, Italie, Espagne, Portugal, Belgique et Luxembourg avec plus de 300 000 clients sera déployé, dans 9 pays courant 2020.

En tant qu’agrégateur mondial de solutions de parking et de location de voitures pour les voyageurs, l’intégration des services TravelCar vient étoffer l’offre de mobilité globale au sein d’une marque forte : Free2Move. Au cœur de cette nouvelle structure, l'équipe fondatrice de TravelCar apportera son savoir-faire et sa technologie 100% digitalisée.

Une nouvelle organisation qui mise sur son savoir-faire technologique

Cette nouvelle organisation aura un siège social situé à Paris et une équipe composée de 150 personnes à travers le monde. Grâce à son expertise technologique, Free2Move marque une nouvelle étape avec la création d’un site web unique et d’une application mobile sans équivalent regroupant l’intégralité du portefeuille des services de sa nouvelle offre.

À propos de Free2Move

Créée en septembre 2016, la marque Free2Move fédère l’ensemble des services de nouvelles mobilités pour satisfaire les besoins de déplacement de ses clients particuliers et professionnels : autopartage, location courte, moyenne et longue durée, accès aux bornes de recharges, parking et gestion de flotte connectée.

Free2Move devient une filiale à part entière du Groupe PSA.