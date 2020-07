WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC, een wereldleider in zakelijke, juridische, fiscale en domeinbeveiliging, heeft vandaag aangekondigd dat het de eerste buitenlandse domein registreerder is die is geaccrediteerd door de Shanghai Communications Administration, via Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China (MIIT). Deze accreditatie bevestigt het vermogen van CSC om goedgekeurde diensten te leveren aan zowel lokale als internationale bedrijven die zakendoen in China.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.