TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--Western & Southern Financial Group, een toonaangevende leverancier van een breed scala aan verzekerings-, beleggings- en pensioenoplossingen, heeft DXC Assure for Life en Wealth geadopteerd om nieuwe werkplek- en retail-levensverzekeringsproducten toe te voegen aan zijn aanbod. Onder een nieuwe overeenkomst van vijf jaar zal DXC Technology (NYSE: DXC) software-ondersteunde bedrijfsprocesservices leveren, waaronder turnkey-bedrijfsactiviteiten, veilige en schaalbare technologie-infrastructuur en klantenservice.

Startup insurtech-bedrijf Afficiency zal productontwerp, distributie, risicobeheer en een digitale verkooppuntoplossing leveren die is geïntegreerd in DXC’s business process services (BPS), waardoor een complete digitale klantervaring mogelijk wordt.

