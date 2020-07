TYSONS, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Western & Southern Financial Group, proveedor líder de una amplia gama de seguros, inversiones y soluciones de jubilación, ha adoptado DXC Assure for Life and Wealth para añadir nuevos productos de seguros de vida para el lugar de trabajo y la venta al por menor a su gama de ofertas. En virtud de un nuevo acuerdo de cinco años, DXC Technology (NYSE: DXC) ofrecerá servicios de procesos comerciales habilitados por software, cubriendo operaciones de negocios llave en mano, infraestructura de tecnología segura y escalable y servicios de atención al cliente.

