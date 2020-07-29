CSC成为获得中国域名注册商许可的第一家外资公司

特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--商业、法律、税务和域安全领域的全球领导者CSC今天宣布，其已成为经上海市通信管理局认可的符合中华人民共和国工业和信息化部(MIIT)要求的首家外资域名注册商。该许可让CSC能够为本地公司和在中国开展业务的跨国公司提供经批准的服务。

2017年11月1日，工信部修订的《互联网域名管理办法》生效，以更好地保护互联网用户的权益，并确保中国域名系统的安全稳定运行。工信部要求国内服务器上的每个网站都必须获得ICP备案和使用合规域名，域名应按照修订后的管理办法在经认可的注册局和注册商处注册。

尽管一些外国域名注册机构也获得了许可，但迄今只有中国的注册商根据该法规获得了新的许可。现在CSC成功获得了外资注册商的许可，这使该公司成为在中国开展业务的全球组织的首选注册商。

CSC东亚区域总监Alban Kwan表示：“我们一直与工信部和上海市通信管理局紧密合作，以厘清和理解其政策的复杂性。此项认证对于CSC至关重要，因为我们现在可以独立地帮助跨国公司在这一关键市场管理其域名资产。这让我们在帮助客户解决中国的合规问题时拥有更多的控制权，也显示了我们对中国政策的深刻理解以及我们对市场的承诺。”

CSC是全球认可的注册商，工信部的此项许可确保了CSC能够根据当地要求通过各个注册局提供全面的域名注册服务。通过CSC管理其域名资产的公司可以对其资产进行完全监督，确保其域名的安全性。

关于CSC

在企业域名、域名系统(DNS)、数字证书管理以及数字品牌和欺诈保护领域，CSC是福布斯全球2000强和全球最佳品牌100强(100 Best Global Brands®)企业可信赖的首选提供商。随着跨国公司在安全性方面进行大量投资，CSC可以帮助他们了解已知的安全隐患和保护其数字资产。通过利用CSC的专有解决方案，公司可以安全地抵御针对其在线资产的网络威胁，从而帮助他们避免破坏性的收入损失、品牌声誉受损或由于《通用数据保护条例》之类的政策而受到重大财务处罚。CSC还提供在线品牌保护——在线品牌监控加执法活动——采用整体方法来保护数字资产，并提供欺诈保护服务来打击网络钓鱼。CSC成立于1899年，总部位于美国特拉华州威尔明顿，在美国、加拿大、欧洲和亚太地区设有办事处。CSC是一家可以在客户所在的任何地方开展业务的全球性公司，我们通过聘请每一业务领域的专家来实现这一目标。请访问cscdbs.com。

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