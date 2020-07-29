CSC成為獲得中國網域名稱註冊商許可的第一家外資公司

德拉瓦州威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--商業、法律、稅務和網域安全領域的全球領導者CSC今天宣佈，其已成為經上海市通信管理局認可之符合中華人民共和國工業和資訊化部(MIIT)要求的首家外資網域名稱註冊商。該許可讓CSC能夠為本地公司和在中國從事業務的跨國公司提供經批准的服務。

2017年11月1日，工信部修訂的《互聯網域名管理辦法》生效，以加強保護互聯網用戶的權益，並確保中國網域名稱系統的安全穩定運行。工信部要求國內伺服器上的每個網站都必須獲得ICP備案和使用符合法規的網域名稱，網域名稱應按照修訂後的管理辦法，在經認可的註冊局和註冊商處註冊。

儘管一些外國網域名稱註冊機構也獲得了許可，但迄今只有中國的註冊商根據該法規獲得新的許可。現在CSC成功獲得外資註冊商的許可，這使該公司成為在中國從事業務的全球組織的首選註冊商。

CSC東亞區域總監Alban Kwan表示：「我們一直與工信部和上海市通信管理局密切合作，以釐清和理解其政策的複雜性。此項認證對於CSC至關重要，因為我們現在可以獨立地幫助跨國公司在這一關鍵市場管理其網域名稱資產。這讓我們在協助客戶解決中國的法規遵循問題時擁有更多的控制權，也顯示我們對中國政策的深刻理解以及我們對市場的承諾。」

CSC是全球認可的註冊商，工信部的此項許可確保CSC能夠根據當地要求，透過各個註冊局提供全面的網域名稱註冊服務。透過CSC管理網域名稱資產的公司可以完全監督其資產，確保網域名稱的安全性。

關於CSC

在企業網域名稱、網域名稱系統(DNS)、數位憑證管理以及數位品牌和詐騙保護領域，CSC是富比士全球2000大和全球最佳品牌100大(100 Best Global Brands®)企業信賴的首選提供商。隨著跨國公司在安全性方面進行大量投資，CSC可以幫助他們瞭解已知的安全隱患和保護其數位資產。利用CSC的專有解決方案，企業可以安全地抵禦針對其線上資產的網路威脅，從而協助他們避免破壞性的收入損失、品牌聲譽受損或由於《通用資料保護條例》之類的政策而受到重大財務處罰。CSC還提供線上品牌保護——線上品牌監控加執法活動——採用整體方法來保護數位資產，並提供詐騙保護服務來打擊網路釣魚。CSC成立於1899年，總部位於美國德拉瓦州威明頓，在美國、加拿大、歐洲和亞太地區設有辦事處。CSC是可以在客戶所在的任何地方從事業務的全球性公司，我們聘請每一業務領域的專家來達成這一目標。請造訪cscdbs.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。