MÜNCHEN & NAIROBI, Kenia--(BUSINESS WIRE)--REDAVIA, een wereldwijde marktleider op het gebied van kosteneffectieve, betrouwbare en schone zonne-energie voor bedrijven, zette zijn eerste zonnepark in Kenia in voor de theeboerderij Menengai Farmers Ltd in Tigoni.

Gedurende de eerste 20 jaar van haar activiteiten heeft Menengai Farmers Ltd met succes thee verbouwd zonder grote elektrische eisen. Halverwege de jaren 80 veranderden de weerpatronen in Tigoni echter, waardoor de installatie van een irrigatiesysteem nodig was. Naarmate de theeboerderij en het irrigatiesysteem groeien, nemen ook de energiebehoeften van Menengai Farmer Ltd toe, waardoor hun operationele budget onder druk komt te staan.

Menengai Farmers Ltd wendde zich tot REDAVIA voor een kostenefficiënte oplossing. REDAVIA levert zonne-energie onder een flexibel leasecontract, waardoor Menengai Farmers Ltd de kosten kan verlagen en hun operationele flexibiliteit kan vergroten.

