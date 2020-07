Eutelsat 8 West B sélectionné par Strong Roots pour le déploiement d’une nouvelle plate-forme DTH en Ethiopie et au Moyen-Orient

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et Strong Roots Ethiopia Broadcasting Service PLC ont conclu un contrat-cadre portant sur la capacité en bande Ku d’un répéteur de 36 MHz à bord du satellite EUTELSAT 8 West B d'Eutelsat. Ces ressources en orbite permettront à Strong Roots de lancer une nouvelle plate-forme gratuite de télédiffusion en réception directe (DTH) en Éthiopie ainsi qu’auprès de la diaspora éthiopienne vivant dans les régions situées dans la zone de couverture du satellite, notamment au Moyen-Orient.

Détenue par le groupe éthiopien Strong Roots, la société Strong Roots Ethiopia Broadcasting Services est un nouvel acteur sur le marché de l’audiovisuel éthiopien. Sa nouvelle plateforme DTH distribuera des programmes de grande qualité portant sur les actualités, les divertissements, le sport, l'éducation et la jeunesse ainsi que des documentaires et des films en version standard ou en HD.

Eutelsat 8 West B est un satellite à la pointe de la technologie, dont le faisceau Est couvre le territoire éthiopien. Il fait partie du pôle de télédiffusion 7/8° Ouest, l'un des plus dynamiques du marché mondial de la télévision par satellite.

Commentant l'accord, Tsegaye Alemayehu, Président de Strong Roots, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être accompagnés par Eutelsat dans notre souhait d’offrir une expérience télévisuelle de qualité sur le territoire éthiopien mais aussi au-delà des frontières de l’Ethiopie. Comme en témoigne sa dénomination en anglais, Strong Roots s'efforce d'établir un ancrage solide dans l'industrie de l’audiovisuel en Éthiopie en fondant sa renommée sur la qualité de ses services et l’étendue de son audience, dans un esprit d’hospitalité chers aux Ethiopiens. »

Philippe Oliva, Directeur commercial d'Eutelsat, a ajouté : « Nous sommes fiers de l’arrivée de Strong Roots parmi nos clients, preuve du dynamisme du paysage audiovisuel en Éthiopie, et de la couverture inégalée du continent africain par les ressources en orbite d'Eutelsat. »

