Vodafone Italia acquisisce nuovi clienti con messaggi personalizzati generati dall’Intelligenza Artificiale (AI)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Persado, la più grande piattaforma di intelligenza artificiale (AI) in grado di sfruttare il potere delle parole in ogni interazione col cliente, ha annunciato i risultati di un’inedita collaborazione con Adobe mirata a creare esperienze personalizzate e su misura per i clienti di Vodafone Italia. Una collaborazione che ha portato a consistenti aumenti a due e tre cifre dei tassi di conversione per Vodafone, unendo le grandi abilità analitiche di Adobe nell’ambito della segmentazione e del targeting della clientela e le competenze di Persado nell’ambito del linguaggio AI per individuare e inviare a un pubblico selezionato il messaggio di maggior successo.

L’obiettivo di Vodafone per il 2020 era quello di incrementare gli sforzi di personalizzazione, ma l’azienda ha presto compreso che garantire a ogni cliente un’esperienza davvero personalizzata non era possibile senza un uso accurato delle parole per inviare esattamente il messaggio giusto al momento giusto e al cliente giusto. Vodafone si è quindi avvalsa di Adobe Target e della piattaforma di linguaggio basata sull’AI di Persado per trasmettere il messaggio più efficace a ogni segmento di clienti nell’app My Vodafone.

Un esempio emblematico: Vodafone voleva informare i clienti in merito a un’offerta di upgrade, usando però un linguaggio adatto al contesto del COVID-19. L’azienda ha così fatto ricorso alla piattaforma di linguaggio basata sull’AI di Persado per generare messaggi diversi attraverso la cosiddetta “Mindful Narrative” (“narrativa consapevole”), una parte integrante della piattaforma mirata a garantire che il linguaggio generato dall’AI sia appropriato e in linea con il contesto attuale. Vodafone si è servita di Adobe Target per proporre a un campione di utenti differenti versioni di un testo in-app per poi scegliere quello vincente, portando così a un aumento dell’83% nella generazione dei contatti, ovvero delle richieste che devono poi essere seguite dal call center per portare a termine una vendita.

Ponendo in primo piano la customer experience, Vodafone ha usufruito dei servizi di Persado e di Adobe Target anche nell’ambito della sua nuova campagna Try & Buy, che consiste nella promozione di una prova gratuita del piano 5G Unlimited attraverso tutto il customer journey digitale. La campagna multicanale comprendeva i canali outbound degli SMS e delle notifiche push e quelli inbound nel catalogo in-app. Vodafone ha impiegato gli strumenti di Persado per trovare le emozioni, le parole e gli elementi di formattazione più efficaci per ogni fase del digital journey. Attraverso Adobe Target, Vodafone ha poi potuto inviare con facilità alla giusta audience i messaggi che avevano registrato le migliori prestazioni. Il risultato è stato un aumento del tasso di conversione medio del 120%, contribuendo al 25% della quota digitale dell’azienda.

“La personalizzazione si basa prettamente sui dati ed è diventata la nostra strategia chiave per coinvolgere i clienti e ridurre il tasso di abbandono”, ha detto Federico Panizzi, a capo del Digital Customer Marketing di Vodafone Italia. “Persado e Adobe sono partner importanti perché ci aiutano a garantire questa personalizzazione, con il messaggio giusto ogni volta, e a rafforzare ulteriormente le nostre iniziative di CRM”.

“La convinzione principale di Persado è che le parole contano. Attraverso il linguaggio dell’AI aiutiamo i brand a raggiungere risultati, mantenendo al contempo intatta la brand voice e promuovendo il coinvolgimento dei clienti”, afferma Mario Imparato, SVP Europe, Persado. “Persado lavora con Vodafone dal 2012, ha ottimizzato più di 2.500 campagne e fatto passi da gigante nell’ambito del coinvolgimento e delle vendite. Siamo convinti che questo sia solo l’inizio e non vediamo l’ora di raccogliere i frutti della nostra relazione continuativa con Adobe anche negli anni a venire”.

Con molteplici segmenti e diverse varianti per ogni singolo test, gli esperimenti che Vodafone voleva non sarebbero stati possibili senza un’esperienza fluida e integrata. Usando l’API di Persado per Adobe Target, Vodafone può facilmente impiegare i messaggi generati dall’AI di Persado, avvalendosi di un modello sperimentale per individuare gli elementi più validi. In base ai risultati ottenuti Vodafone può poi generare il messaggio con le migliori previsioni per ciascun segmento di pubblico, massimizzando la risposta e ricavando al contempo nuove informazioni utili dai dati ricavati. La collaborazione tra Persado e Adobe ha dato vita a un nuovo livello di sperimentazione per il team di Vodafone, assicurando processi espandibili e di facile implementazione.

“Le aspettative dei clienti e le loro modalità di interazione con i brand sono in evoluzione: sono loro a decidere quando, dove e come interagire con un marchio e si aspettano che ogni interazione sia stimolante e interessante”, spiega Federico Tota, Enterprise Country Leader di Adobe Italia. “Insieme a Persado e lavorando con Vodafone Italia, contribuiamo a offrire campagne ed esperienze personalizzate attraverso una varietà di canali, mirate a divertire, coinvolgere e fidelizzare i clienti di Vodafone”.

Per sapere di più su come Vodafone ha usato la personalizzazione basata sull’AI per produrre un impatto a livello aziendale, si può leggere questo articolo (in inglese): https://www.persado.com/the-vodafone-experience

Informazioni su Persado

Persado è una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore facendo leva sull’impiego delle parole giuste in tutte le interazioni dei clienti con l’azienda. Liberando il potere delle parole, le aziende conquistano ogni momento del cliente, sperimentando nuovi inusitati livelli di coinvolgimento con il brand e un andamento del fatturato straordinario. Brand leader a livello mondiale, tra cui Chase, Humana, William Sonoma, American Express, Vodafone, Dell, Microsoft e Verizon si affidano a Persado per generare contenuti con un metodo decisamente innovativo che sfrutta tutto il potenziale della messaggistica e coinvolge i consumatori a livello emotivo, uno per uno, in ogni momento e su vasta scala.

La piattaforma di Persado si avvale di un’AI sofisticata e di data science, linguistica computazionale e machine learning per generare il messaggio perfetto sfruttando la base di conoscenza linguistica più avanzata al mondo, con più di un milione di parole e frasi etichettate e valutate. Le aziende hanno piena visibilità del processo, con risultati quantificabili e informazioni utili ricavate dai dati grazie ai quali individuare tendenze e linguaggi adatti a ogni fase del customer journey e che rafforzano sempre la voce del marchio.

Per maggiori informazioni su Persado, visita www.persado.com e segui Persado su LinkedIn.

Informazioni su Vodafone Italia

Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone e si rivolge alla clientela italiana. L’Azienda offre servizi di comunicazione prepagati, postpagati, dati, roaming, servizi mobili, messaggistica, piani tariffari, Internet, banda larga e servizi di comunicazione wireless integrati.

Al 31 marzo 2020 Vodafone Italia ha 19 milioni di clienti sulla rete mobile e 2,9 milioni di clienti in banda larga, oltre a 1 milione di clienti convergenti.

Informazioni su Adobe Experience Cloud

In epoca di experience economy ogni azienda deve essere digitale e Adobe Experience Cloud è leader globale nella promozione delle aziende digitali. Grazie a soluzioni attraverso dati e approfondimenti, contenuti e personalizzazione, gestione del customer journey, commercio e pubblicità, Adobe Experience Cloud promuove il Customer Experience Management (CXM) in compagnie B2B e B2C di ogni portata. Adobe Experience Platform, pietra miliare di Adobe Experience Cloud, è la prima piattaforma CXM dedicata del settore e offre ai clienti un’esperienza personalizzata, in tempo reale e su vasta scala.