LONDEN--(BUSINESS WIRE)--UnionPay International, de kaartbetalingsorganisatie met 's werelds grootste kaarthoudersbasis, kondigt vandaag een samenwerking aan met Glovo, de in Barcelona gevestigde on-demand economie-technologie-start-up, waarmee UnionPay-kaarthouders hun app kunnen gebruiken aanvankelijk in Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië.

Glovo, opgericht in 2015, is een on-demand startende economie-technologie waarmee lokale winkels hun producten in dezelfde stad kunnen aanbieden via de GLOVO-app en tussenproducten ondersteunt bij de levering van dergelijke producten. Het is momenteel aanwezig in 22 landen, waaronder Kroatië, Frankrijk, Georgië, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje en Oekraïne.

