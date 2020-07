UnionPay annonce un partenariat avec la plateforme numérique à croissance rapide Glovo

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--UnionPay International, l'organisation de paiement par carte disposant du plus grand nombre de titulaires de cartes au monde, annonce aujourd'hui un partenariat avec Glovo, la start-up de technologie économique à la demande située à Barcelone, qui permet aux titulaires de cartes UnionPay d'utiliser son application en premier lieu en Espagne, au Portugal, en France et en Italie.

Fondée en 2015, Glovo est une start-up de technologie économique à la demande qui permet aux commerces locaux d'offrir leurs produits dans leurs villes grâce à l'application GLOVO et prend en charge les intermédiaires qui livrent ces produits. L'application est actuellement disponible dans 22 pays dont la Croatie, la France, la Géorgie, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, l'Espagne et l'Ukraine.

Ce nouveau partenariat avec Glovo permet aux titulaires des cartes UnionPay d'étendre leur gamme d'achats sans bouger de chez eux. Afin d'encourager l'adoption de ce service alors que certaines mesures de verrouillage sont toujours en vigueur, les clients d'UnionPay se sont vu offrir une livraison gratuite jusqu'au 15 août en Espagne, au Portugal et en France.

L'acceptation d'UnionPay en France, en Italie, au Portugal et en Espagne s'est considérablement accrue au cours des 12 derniers mois, car un grand nombre de commerçants en ligne et hors ligne acceptent désormais les cartes UnionPay. La base de titulaires de cartes UnionPay comprend des expatriés chinois habitant et travaillant en Europe, des étudiants de pays asiatiques, ainsi qu'une clientèle en croissance rapide de ressortissants européens. C'est particulièrement le cas au Portugal où l'an dernier, Millennium bcp est devenue la première banque européenne à émettre des cartes UnionPay.

Wei Zhihong, directeur du marché d'UnionPay International et responsable pour l'Europe, a déclaré : « En tant que l'un des plus grands systèmes de cartes bancaires au monde, nous nous engageons à faciliter les paiements à nos titulaires de carte. En cette période difficile, nous nous efforçons davantage, de même que nos partenaires, pour proposer des services plus sûrs et plus simples qui accompagnent nos titulaires de cartes en Europe. Nous sommes très heureux d’avoir conclu un partenariat avec l’une des principales start-ups de technologie économique à la demande dans le monde. Glovo est une entreprise qui a connu une croissance rapide depuis sa fondation en 2015 et grâce à ce nouveau partenariat, son application s'étend désormais à nos titulaires de cartes.

« COVID-19 a modifié le comportement des consommateurs, et de plus en plus de personnes font leurs achats en ligne chez eux. Ce nouveau partenariat permettra à nos clients de bénéficier de la plateforme et du service de Glovo, d'effectuer des achats et d'organiser des ramassages sans bouger de chez eux. Nous sommes heureux d'avoir pu trouver un accord avec Glovo pour des délais de livraison sans frais de façon à réduire les coûts des titulaires de carte. Nous nous réjouissons d'annoncer davantage de partenariats similaires dans un avenir très proche ».

Sacha Michaud, cofondateur de Glovo a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir conclu un nouveau partenariat avec UnionPay et espérons que cela marquera le début d'une relation à long terme qui bénéficiera les titulaires de cartes UnionPay dans toute la France, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Nous sommes impatients de travailler conjointement sur de nouveaux partenariats à mesure que nous irons de l'avant ».

Avec plus de 8,4 milliards de cartes émises dans le monde, UnionPay est l'organisme de paiement par carte détenant le plus de titulaires de cartes au monde. Son réseau mondial s'étend à 179 pays et régions, couvrant plus de 52 millions de commerçants et plus de 2,9 millions de distributeurs automatiques de billets dans le monde.

