Halliburton將為PETRONAS探勘活動提供數位化支援

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Halliburton Company (NYSE: HAL)今天宣佈，它已從馬來西亞國家石油公司(PETRONAS)獲得範疇擴張，以支援其上游數位化計畫並加強合作和效率以縮短探勘時間。PETRONAS是馬來西亞石油和天然氣資源的託管人，也是《財星》全球500大能源公司之一，業務遍及50多個國家。

Halliburton Landmark將提供其探勘與生產(E&P)雲端軟體DecisionSpace® 365，這是可以幫助PETRONAS等營運商達成業務目標的整合式平臺。DecisionSpace 365®在雲端環境中無縫連接營運商的員工，並利用機器學習和人工智慧，在營運商的資產組合中共享知識。經由即時改善合作，營運商可以做出更快的決策，以減少探勘時間和成本。

Landmark和Halliburton數位解決方案資深副總裁Nagaraj Srinivasan表示：「我們期待與PETRONAS合作，為他們的探勘活動提供此數位化解決方案。DecisionSpace® 365可以無縫整合到現有應用程式中，讓PETRONAS能夠將最佳化後的工作流程快速地交付給最終用戶。」

該雲端解決方案將連接PETRONAS全球資產組合的所有國際和國內運作。

關於Halliburton

Halliburton成立於1919年，是全球能源產業最大的產品和服務提供者之一。公司擁有約4萬名員工，他們來自於80多個國家的140個民族。Halliburton協助客戶盡量擴大其油藏整個生命週期的價值，從油藏定位和地質資料管理，一直到鑽井和地層評估、油井建造和完井，以及資產整個生命週期的生產最佳化。敬請瀏覽公司網站www.halliburton.com，或在Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram和YouTube與我們互聯。

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