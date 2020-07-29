Halliburton将为PETRONAS勘探活动提供数字化支持

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Halliburton Company (NYSE: HAL)今天宣布，它已从马来西亚国家石油公司(PETRONAS)获得了范围扩展，以支持其上游数字化计划并通过加强协作和效率来缩短勘探时间。PETRONAS是马来西亚石油和天然气资源的托管人，也是《财富》全球500强能源公司之一，业务遍及50多个国家。

Halliburton Landmark将提供其勘探与生产(E&P)云软件DecisionSpace® 365，这是一个可以帮助PETRONAS等运营商实现其业务目标的集成平台。DecisionSpace 365®在云环境中无缝连接运营商员工，并利用机器学习和人工智能在运营商的资产组合中实现知识共享。通过实时改善协作，运营商可以做出更快的决策，以减少勘探时间和成本。

Landmark和Halliburton数字解决方案高级副总裁Nagaraj Srinivasan表示：“ 我们期待与PETRONAS合作，为他们的勘探活动提供此数字化解决方案。DecisionSpace® 365可以无缝集成到现有应用程序中，能让PETRONAS将优化后的工作流程快速地交付给最终用户。”

该云解决方案将连接PETRONAS全球资产组合的所有国际和国内运营。

关于Halliburton

Halliburton成立于1919年，是全球能源行业最大的产品和服务提供商之一。公司拥有约4万名雇员，他们来自于80多个国家的140个民族。Halliburton致力于帮助其客户实现其油藏整个生命周期的价值最大化，从油藏定位和地质数据管理一直到钻井和地层评估、油井建造和完井，以及资产整个生命周期的生产优化。敬请访问公司网站www.halliburton.com，或通过Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram和YouTube与我们联系。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。