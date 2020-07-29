Terns Pharmaceuticals拓臻生物與翰森製藥簽署TRN-000632大中華區獨家產品授權合作協議

加州福斯特城；上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Terns Pharmaceuticals拓臻生物是一家專注於慢性肝臟疾病以及癌症的全球創新藥廠，翰森製藥(3692:HK)是一家亞洲領先的研發驅動型製藥公司，今天宣布雙方簽署了產品合作和授權協議。翰森製藥將獲得TRN-000632在大中華區的開發和商品化權益。TRN-000632是一款高活性的BCR-ABL蛋白別構抑制劑，正在被用於開發慢性骨髓性白血病（CML）相關的適應症。

根據協定條款，翰森將獲得TRN-000632在大中華區（中國大陸、香港、澳門、臺灣）的獨家開發和商品化權益。拓臻將獲得總額不高於6800萬美元的首期付款、研發、註冊、銷售里程碑付款，另外未來還將獲得根據產品銷售額的權利金。拓臻將保留產品在全球其他市場的開發和商品化權益。

拓臻生物的研發副總裁Dr.Martijn Fenaux表示：「翰森是中國慢性骨髓性白血病市場的領先企業，與翰森的合作對於TRN-000632非常契合。絡氨酸激酶抑制劑的出現造福了很多慢性骨髓性白血病患者，但還是有很多患者對這類藥物有抗藥性反應，無法達到理想的治療效果。TRN-000632可以靶向於變異的BCR-ABL蛋白獨有的別構結合位點，與目前靶向於ATP活性結合位點的絡氨酸激酶抑制劑有顯著差異，因此將可以進一步提升治療效果，降低患者抗藥性反應。我們非常期待與翰森的合作，也非常期待翰森在TRN-000632研發階段的強力支援。」

翰森製藥的研發資深副總裁包如迪博士表示：「我們非常高興可以和拓臻成為合作夥伴，共同為中國的慢性骨髓性白血病患者帶來更好的治療選擇。慢性骨髓性白血病在中國有很大的患者群體，抗藥性問題是眾多患者維持良好治療效果的一大障礙。我們非常期待與拓臻的合作，共同快速推動專案的研發。」

TERNS pharmaceuticals拓臻生物

拓臻生物是一家專注於慢性肝臟疾病以及癌症的全球創新藥廠，在中國上海和美國舊金山灣區均設有辦公室。公司目前正在推動一系列非酒精性肝炎（NASH）、原發性膽汁膽管炎（PBC）以及癌症領域的基於不同靶點的創新藥。拓臻擁有優異的疾病生物學、藥物化學、臨床研發團隊；致力於把更好的療法帶給中國的和全球的患者。

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關於翰森製藥

翰森製藥(3692:HK)是亞洲領先的研發驅動型製藥公司，致力於關注滿足臨床未竟的醫療需求，持續不斷地推出更多的創新產品，改善人類的健康和生命品質。翰森製藥目前在中美擁有超過9000名員工。

翰森成立於1995年，具有卓越的研發實力與超過20年的研發、生產和產品商品化經驗，在中樞神經系統、抗腫瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管等六大領域具有領先水準。公司具有超過1200名研發人員，透過自主研發，已經成功上市4個1類創新藥。邁靈達（嗎啉硝唑氯化鈉注射液）是全球40年來首個硝基咪唑類抗厭氧菌創新藥物。孚來美（聚乙二醇洛塞那肽注射液）是中國首款長效GLP-1類降血糖藥物，也是全球第一款PEG化的長效降血糖藥物，療效明確，安全性高且每週僅需注射一次。豪森昕福（甲磺酸氟馬替尼片）是中國首個自主研發的新型二代慢性骨髓系白血病類（CML）創新藥。阿美樂（甲磺酸阿美替尼片）用於治療非小細胞肺癌，為3代EGFR抑製劑，解決T790M抗藥性難題，延續患者生命。

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