Western & Southern Financial Group renforce sa relation avec DXC Technology pour promouvoir les solutions d'assurance-vie et la stratégie à long terme

TYSONS, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Western & Southern Financial Group, un chef de file proposant un large éventail de solutions d'assurance, d'investissement et de retraite, vient d'adopter DXC Assure for Life and Wealth pour ajouter de nouveaux produits d'assurance-vie sur le lieu de travail et les commerces de détail à son portefeuille. Dans le cadre d'un nouvel accord de cinq ans, DXC Technology (NYSE: DXC) fournira des services de procédés commerciaux basés sur des logiciels, couvrant des opérations commerciales clé en main, une infrastructure technologique sécurisée et évolutive, et des services d'assistance à la clientèle.

La startup d'assurtech Afficiency prendra en charge la conception et la distribution des produits, la gestion des risques et une solution de point de vente numérique intégrés aux opérations BPS (services de procédés commerciaux) d'assurance de DXC, permettant ainsi une expérience client numérique exhaustive.

"Les capacités de DXC Technology permettent de nous imposer rapidement sur le marché des solutions numériques d'assurance sur le lieu de travail et d'attirer de nouveaux clients grâce à des produits et services faciles à comprendre et de haute qualité", déclare Adam Zuckerberg, vice-président de la division Worksite Solutions de Western & Southern Financial Group.

"Nous sommes fiers de renforcer notre relation avec Western & Southern Financial Group, un client de DXC de longue date, pour les aider à lancer des produits simplifiés et de prochaine génération et à proposer des expériences client exceptionnelles", déclare Phil Ratcliff, vice-président et directeur général, Global Insurance, DXC Technology. "Nos opérations BPS assurance-vie, qui s'appuient sur la plateforme d'assurance numérique et notre écosystème d'innovation, nous aiderons à accélérer les délais de commercialisation, à optimiser l'efficacité opérationnelle et à nous mettre à échelle pour rester au rythme de croissance de nos clients."

"Nous sommes heureux de travailler avec Western & Southern and DXC Technology pour proposer de nouveaux produits d'assurance 100% numériques aux clients américains, et pour fournir une expérience d'achat optimale de produits d'assurance-vie personnalisés en quelques minutes", déclare Mark Scafaro, PDG et cofondateur d'Afficiency.

L'activité d'assurance de DXC repose sur un portefeuille de logiciels d'administration centrale largement déployés et représente un éventail complet de logiciels et services verticaux pour le secteur de l'assurance. DXC est un leader des BPS sur le marché nord-américain de l'assurance-vie et de l'assurance des rentes, au service de près de 30 clients et avec plus de 11 millions de contrats sous administration. Les centres BPS mondiaux et interconnectés de DXC soutiennent une gamme exhaustive de solutions de la société, dont la toute dernière solution d'administration numérique, DXC Assure Policy, qui assurera la gestion de ces polices.

Pour plus d'informations sur DXC Assure for Life and Wealth, cliquez ici. Pour de plus amples renseignements sur les services et solutions DXC destinés au secteur de l'assurance, rendez-vous sur www.dxc.technology/insurance.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) accompagne les entreprises dans la gestion de leurs systèmes et opérations critiques en modernisant leurs infrastructure IT et architecture de données, tout en garantissant la sécurité et l'évolutivité grâce aux serveurs nuagiques publics, privés et hybrides. Innovante depuis des décennies, les plus grandes entreprises mondiales font confiance à DXC pour déployer les différentes couches technologiques nécessaires aux entreprises pour atteindre de nouveaux seuils de performance, être plus compétitif et créer de nouvelles expériences client. Pour en savoir plus sur l'histoire de DXC et notre engagement auprès de nos collaborateurs, nos clients et notre excellence opérationnelle, visitez www.dxc.technology.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.