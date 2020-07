Esri und Vereinte Nationen schaffen Dashboard zur Gefährdung der Bevölkerung durch COVID-19

REDLANDS, Kalifornien (USA)--(BUSINESS WIRE)--Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortinformationen, gab heute bekannt, dass es mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (United Nations Population Fund, UNFPA) zusammengearbeitet hat, um das UNFPA Dashboard zur Gefährdung der Bevölkerung durch COVID-19 (COVID-19 Population Vulnerability Dashboard) zu schaffen. Mit diesem neuen interaktiven Instrument erhalten Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens, politische Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit Zugang zu nützlichen Informationen über Bevölkerungsgruppen, die für COVID-19 anfällig sind, um die Bereitschafts- und Reaktionsfähigkeit zu verbessern und Leben retten zu helfen.

Das Dashboard zeigt die Schwachstellen der Bevölkerung auf nationaler und subnationaler Ebene auf, wobei Daten aus den neuesten Stichproben der Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) für 94 Länder verwendet werden. Es identifiziert Bevölkerungsgruppen höheren Alters, einschließlich allein lebender Personen, und berücksichtigt Risikofaktoren für die Übertragung von COVID-19, wie Wohndichte (Haushaltsgröße und Personen pro Raum) und Zugang zu Leitungswasser und anderen Annehmlichkeiten.

Tägliche Aktualisierungen zu COVID-19-Erkrankungsfällen und Todesfällen sind in das Dashboard eingebettet, ebenso wie globale Daten zur Bereitschaft des Gesundheitssektors. Dazu gehört die Dichte des verfügbaren Gesundheitspersonals, der Krankenhausbetten und der Intensivstationen.

„Nationale und subnationale Unterschiede in der Anfälligkeit können eklatant sein“, sagte Linda Peters, Esri Global Business Development Manager. „Wie sich diese Unterschiede auf die Gesamtübertragung und das Gesundheitsrisiko auswirken werden, wird durch kritische Faktoren wie das Ausmaß und der Zeitpunkt von Sperrungen durch die Regierung bestimmt. Aber geografische Vergleiche helfen uns, potenzielle Risiken vorherzusehen, und erinnern uns an die enormen Unterschiede zwischen den Ländern hinsichtlich der zugrunde liegenden Entwicklungsbedürfnisse und der Bereitschaft des Gesundheitssektors.“

Da die enthaltenen Volkszählungsdaten öffentlich zugänglich sind und somit aus den Stichproben der Volkszählung von 2010 stammen bietet das Dashboard auch WorldPop-Projektionen der Bevölkerungszahlen 2020 für die älteren Altersgruppen, geordnet nach Geschlecht und Bevölkerungsdichte, für mehr als 200 Länder.

Um mehr über Daten zu gefährdeten Bevölkerungsgruppen für die Behandlung von COVID-19 zu erfahren und um das Dashboard anzuzeigen, besuchen Sie covid.pdp.unfpa.org.

