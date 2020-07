Esri e Nações Unidas desenvolvem Painel de populações vulneráveis à COVID-19

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Esri, líder mundial em inteligência de localização, anunciou hoje a parceria com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) para o desenvolvimento do Painel de populações vulneráveis à COVID-19. A nova ferramenta interativa oferecerá a profissionais de saúde pública, desenvolvedores de políticas e público em geral acesso a informações úteis sobre populações vulneráveis à doença provocada pelo coronavírus de 2019 (COVID-19) com o objetivo de estar preparado para intervir, responder e para salvar vidas.

O painel destaca as vulnerabilidades das populações em âmbitos nacional e subnacional, com o uso dos dados das amostras dos censos demográficos mais recentes da Série Integrada de Microdados de Uso Público (Integrated Public Use Microdata Series, IPUMS) de 94 países. Ele identifica populações mais idosas, incluindo pessoas que vivem sozinhas, e apresenta fatores de risco para a transmissão da COVID-19 como densidade residencial (tamanho da família e pessoas por cômodos) e acesso a água encanada e outras conveniências.

O painel mostra de maneira integrada as atualizações diárias de casos e mortes por COVID-19, bem como dados internacionais sobre disponibilidade da saúde pública, como densidade de profissionais de saúde, leitos hospitalares e unidades de tratamento intensivo (UTI).

“As disparidades nacionais e subnacionais em termos de vulnerabilidade podem ser impressionantes”, afirmou Linda Peters, gerente de desenvolvimento de negócios global. “A maneira como essas diferenças afetam a transmissão em geral e o risco à saúde serão influenciados por fatores fundamentais como a amplitude e o momento em que as autoridades públicas determinam o fechamento total das atividades. No entanto, comparações geográficas nos ajudam a prever os possíveis riscos e nos lembram das enormes diferenças das necessidades de desenvolvimento subjacentes e a disponibilidade da saúde entre os países.”

Como os dados censitários utilizados são de domínio público — e a partir das amostras do censo de 2010 —, o painel também apresenta as projeções WorldPop dos números da população de 2020 entre as faixas etárias mais velhas, organizados por gênero e densidade populacional, de mais de 200 países.

Para obter mais informações sobre os dados das populações vulneráveis no combate à COVID-19 e acessar o painel, visite covid.pdp.unfpa.org.

