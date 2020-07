Esri et les Nations unies créent un tableau de bord de la vulnérabilité des populations au COVID-19

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, le leader mondial de l’intelligence de localisation, a annoncé aujourd’hui avoir collaboré avec le Fonds des Nations unies pour la population (United Nations Population Fund, UNFPA) pour créer le Tableau de bord de la vulnérabilité des populations au COVID-19, de l’UNFPA. Ce nouvel outil interactif fournira aux agents de santé publique, aux décideurs et au grand public un accès à des informations utiles sur les populations vulnérables à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), afin de cibler la préparation et la réponse, et d’aider à sauver des vies.

Le tableau de bord permet de mettre en évidence les vulnérabilités des populations aux niveaux nationaux et infranationaux, en utilisant les données des derniers échantillons de recensement de la toute dernière Série intégrée de microdonnées à grande diffusion (Integrated Public Use Microdata Series, IPUMS) pour 94 pays. Il identifie les populations plus âgées, vivant notamment seules, et inclut les facteurs de risque de transmission de la COVID-19, tels que la densité résidentielle (taille du ménage et nombre de personnes par pièce) ainsi que l’accès à l’eau courante et à d’autres infrastructures.

Des mises à jour quotidiennes sur les cas de COVID-19 et les décès liés à cette maladie sont intégrées dans le tableau de bord, en même temps que des données mondiales sur l’état de préparation du secteur de la santé. Cela comprend des données sur la concentration d’agents de santé, de lits d’hôpitaux et d’unités de soins intensifs (USI) disponibles.

« Les disparités nationales et infranationales en matière de vulnérabilité peuvent être saisissantes », a déclaré Linda Peters, directrice du développement commercial mondial d’Esri. « La façon dont ces différences affecteront la transmission globale et le risque pour la santé dépendra de facteurs critiques tels que l’étendue et le bon timing des confinements décrétés par les gouvernements. Mais les comparaisons géographiques nous aident à anticiper les risques potentiels et nous rappellent les énormes différences qui existent entre les pays, en termes de besoins de développement sous-jacents et de préparation des secteurs de la santé. »

Étant donné que les données de recensement incluses font partie du domaine public, et que l’on utilise par conséquent des échantillons du recensement datant de 2010, le tableau de bord fournit également des projections de WorldPop portant sur les chiffres de population de 2020, notamment dans les groupes d’âge plus âgés, organisés par sexe et densité de population, pour plus de 200 pays.

Pour en savoir plus sur la façon dont les données de populations vulnérables permettent de lutter contre la COVID-19, et pour visualiser le tableau de bord, rendez-vous sur covid.pdp.unfpa.org.

À propos d’Esri

Esri, premier éditeur mondial de logiciels de système d’information géographique (SIG) et de solutions d’intelligence de localisation et de cartographie, offre le nuage géospatial le plus puissant du marché, afin d’aider les clients à exploiter le plein potentiel des données et d’améliorer les résultats opérationnels et commerciaux. La société Esri a été fondée en 1969, et ses logiciels sont déployés dans plus de 350 000 entreprises, dont 90 entreprises du classement Fortune 100, dans tous les 50 gouvernements fédéraux, dans plus de la moitié des comtés (grands et petits), dans 87 universités américaines du classement « Top 100 Colleges » établi par Forbes, dans chacun des 15 départements exécutifs du gouvernement des États-Unis, ainsi que dans des dizaines d’agences indépendantes. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l’information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus évoluées pour la transformation numérique, l’Internet des objets (IdO) et l’analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2020 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo de mappemonde d’Esri, The Science of Where, esri.com, et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de services, ou des marques déposées d’Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d’autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.