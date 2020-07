CSC devient la première entreprise étrangère à recevoir une licence de registraire de noms de domaine en Chine

WILMINGTON, Delaware (États-Unis)--(BUSINESS WIRE)--CSC, chef de file mondial de la sécurité commerciale, juridique, fiscale et des domaines, a annoncé aujourd’hui être devenue le premier registraire étranger de noms de domaine agréé par la Shanghai Communications Administration, qui dépend du MIIT, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information de la République populaire de Chine. Cet agrément certifie la capacité de CSC de fournir des services agréés à des entreprises actives en Chine, aussi bien locales qu’internationales.

Le 1er novembre 2017, la version révisée du « Règlement relatif aux noms de domaine internet » du MIIT est entrée en vigueur ; elle offre une meilleure protection des droits et des intérêts des utilisateurs et garantit la sécurisation et la stabilité de l’exploitation du système des noms de domaine en Chine. Le MIIT exige désormais que tout site web hébergé par un serveur national obtienne une licence de fournisseur de contenu internet (ICP) et utilise un nom de domaine conforme et enregistré par des registres et des registraires agréés en vertu du règlement révisé.

Bien que certains registres de noms de domaine étrangers aient obtenu une licence, à ce jour seuls des registraires chinois avaient obtenu une licence en vertu du règlement révisé. Pour CSC, obtenir une licence en tant que registraire étranger positionne la société en tant que ressource incontournable pour les organisations internationales qui opèrent en Chine.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le MIIT et la Shanghai Communications Administration pour clarifier et comprendre les subtilités de leur politique. Cet agrément est essentiel pour CSC, car nous pouvons désormais aider les entreprises internationales à gérer leur portefeuille de domaines sur ce marché crucial, là où elles opèrent », a déclaré Alban Kwan, directeur régional de CSC Extrême-Orient. « Être titulaires de cette licence nous donne une plus grande maîtrise pour aider nos clients à résoudre leurs problèmes de conformité en Chine et prouve notre profonde compréhension de la politique chinoise ainsi que notre engagement à l’égard de ce marché ».

CSC est un registraire agréé à l’échelle mondiale et cet agrément du MIIT garantit que l’entreprise est en mesure de fournir des enregistrements de noms de domaine complets dans tous les registres conformément aux exigences locales. Les entreprises qui gèrent leurs portefeuilles de noms de domaine via CSC bénéficient d’une surveillance complète de leurs actifs et leurs domaines sont sécurisés.

À propos de CSC

