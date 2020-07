WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC, leader mondiale nella sicurezza aziendale, legale, fiscale e del dominio, ha annunciato oggi che è il primo registrar di domini di proprietà straniera accreditato dalla Shanghai Communications Administration, attraverso il Ministero dell'industria e delle tecnologie dell'informazione della Repubblica Popolare Cinese (MIIT). Questo accreditamento attesta la capacità di CSC di fornire servizi approvati a società locali e globali che operano in Cina.

Il 1° novembre 2017, il "Regolamento sui nomi di dominio Internet" rivisto è entrato in vigore per tutelare meglio i diritti e gli interessi degli utenti Internet e garantire un funzionamento sicuro e stabile del sistema di nomi di dominio in Cina.

