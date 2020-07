TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--Western & Southern Financial Group, importante fornitore di un'ampia gamma di soluzioni nei settori assicurativo, pensionistico e degli investimenti, ha adottato DXC Assure for Life and Wealth per aggiungere nuovi prodotti assicurativi vita dei lavoratori e al dettaglio alla propria gamma di proposte. Secondo un nuovo accordo della durata di cinque anni, DXC Technology (NYSE: DXC) fornirà servizi per processi aziendali su base software, comprendenti operazioni commerciali pronte per l'uso, infrastruttura tecnologica sicura e scalabile e servizi di assistenza clienti.

La startup di insurtech Afficiency fornirà progettazione di prodotti, distribuzione, gestione del rischio e una soluzione digitale punto di vendita integrata nelle operazioni dei servizi per i processi aziendali (business process services, BPS) di DXC, rendendo così possibile una completa esperienza digitale per i clienti.

