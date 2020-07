Esri y las Naciones Unidas crean el COVID-19 Population Vulnerability Dashboard

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, el líder mundial en inteligencia de localización, anunció hoy que ha colaborado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (United Nations Population Fund, UNFPA) para crear el COVID-19 Population Vulnerability Dashboard (Panel sobre poblaciones vulnerables durante la COVID-19) del UNFPA. Esta nueva herramienta interactiva brindará a los trabajadores de salud pública, a los legisladores y al público en general acceso a información útil sobre poblaciones vulnerables a la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) con el fin de enfocarse en la preparación y la respuesta, y para ayudar a salvar vidas.

El panel destaca las vulnerabilidades de las poblaciones a nivel nacional y local, a través de los datos de las últimas muestras del censo de la base de datos Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) para 94 países. Identifica las poblaciones de edades más avanzadas, incluidas aquellas personas que viven solas, y abarca factores de riesgo para la transmisión de la COVID-19, como la densidad residencial (tamaño de los hogares y número de personas por habitación) y el acceso al agua corriente y a otros servicios.

Las actualizaciones diarias de los casos y las muertes por la COVID-19 están integradas en el panel, al igual que los datos globales sobre la preparación del sector de la salud. En esto se incluye la densidad de trabajadores de la atención médica, camas de hospital y unidades de cuidados intensivos (Intensive Care Unit, ICU) disponibles.

"Las desigualdades nacionales y locales en la vulnerabilidad pueden ser sorprendentes", indicó Linda Peters, gerenta global de Desarrollo Comercial de Esri. "La forma en que estas diferencias afectarán la transmisión y el riesgo para la salud en general se determinará a partir de factores cruciales como la escala y el plazo de los aislamientos gubernamentales. Pero las comparaciones geográficas nos ayudan a anticipar los posibles riesgos y nos recuerdan las grandes diferencias en las necesidades de desarrollo subyacentes y en la preparación del sector de la salud entre los países".

Dado que los datos del censo incluidos son de dominio público y, por lo tanto, de las muestras del censo de 2010, el panel también brinda proyecciones de WorldPop de los números de la población de 2020 entre los grupos de edades avanzadas, organizados por sexo y densidad poblacional, para más de 200 países.

Para obtener más información sobre los datos de las poblaciones vulnerables para abordar la COVID-19 y conocer el panel, ingrese a covid.pdp.unfpa.org.

Acerca de Esri

Esri, el líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de ubicación y mapeo, ofrece la nube geoespacial más sólida disponible, para ayudar a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969, el software Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones, incluidas 90 de las empresas Fortune 100, todos los 50 gobiernos estatales, más de la mitad de todos los condados (grandes y pequeños), 87 de las 100 mejores universidades estadounidenses según Forbes y todos los 15 departamentos ejecutivos del gobierno de los Estados Unidos y decenas de agencias independientes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más avanzadas para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2020 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo Esri, The Science of Where, esri.com, y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan aquí pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares de marca.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.