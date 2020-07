CSC torna-se a primeira empresa estrangeira a receber licença de registrador de domínio na China

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CSC, líder mundial em segurança comercial, jurídica, tributária e de domínio, anunciou hoje que é o primeiro registrador de domínio de propriedade estrangeira credenciado pela Shanghai Communications Administration (Administração de Comunicações de Xangai), através do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China (MITI). Esta acreditação atesta a capacidade da CSC de oferecer serviços aprovados para empresas locais e globais que fazem negócios na China.

Em 1º de novembro de 2017, o "Regulamento de Nomes de Domínio da Internet" revisado pelo MITI entrou em vigor para proteger melhor os direitos e interesses dos usuários da Internet e garantir uma operação segura e estável do sistema de nomes de domínio na China. O MITI exige que todo site em um servidor doméstico obtenha uma licença de provedor de conteúdo da Internet (ICP) e use um nome de domínio compatível que seja registrado através de registros e registradores acreditados no escopo do regulamento revisado.

Embora alguns registros de nomes de domínio estrangeiros tenham obtido licença, até o momento, apenas registradores de propriedade chinesa obtiveram a nova licença no âmbito do regulamento. O sucesso da CSC em se tornar licenciada como registrador de propriedade estrangeira posiciona a empresa como um recurso essencial para empresas globais que fazem negócios na China.

"Trabalhamos em estreita colaboração com o MITI e a Administração de Comunicações de Xangai para esclarecer e entender os meandros de sua política. Esta acreditação é essencial à CSC, pois agora podemos ajudar empresas do mundo inteiro a gerenciar seu portfólio de domínios neste mercado essencial internamente", disse Alban Kwan, diretor regional da CSC no Leste Asiático. "Isto nos proporciona maior controle para ajudar os nossos clientes com problemas de conformidade na China e demonstra o nosso forte entendimento da política chinesa e de nosso compromisso com o mercado."

A CSC é um registrador credenciado mundialmente e esta acreditação da MITI garante que a CSC seja capaz de oferecer inscrições abrangentes de nomes de domínio entre registros, em conformidade com os requisitos locais. As empresas que gerenciam os seus portfólios de nomes de domínio através da CSC têm uma supervisão completa de seus ativos, e seus domínios são seguros.

Sobre a CSC

A CSC é o provedor de escolha confiável pela Forbes Global 2000 e pela 100 Best Global Brands® em nomes de domínio corporativos, sistema de nomes de domínio (DNS), gestão de certificados digitais, assim como proteção de marcas digitais e contra fraudes. À medida que as empresas globais fazem investimentos significativos em sua postura de segurança, a CSC pode ajudá-los a entender os pontos cegos conhecidos de segurança, além de proteger seus ativos digitais. Ao promover soluções de propriedade da CSC, as empresas podem se proteger contra ameaças cibernéticas a seus ativos on-line, o que ajuda a evitar perdas devastadoras de receita, danos à reputação de marcas ou multas financeiras significativas devido a políticas, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados. A CSC também oferece proteção de marcas on-line - monitoramento de marcas online e atividades de fiscalização - adotando uma abordagem holística à proteção de ativos digitais, junto com serviços de proteção contra fraudes para combater o 'phishing'. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC possui escritórios nos EUA, Canadá, Europa e Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa global capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam, e conseguimos isto empregando especialistas em todos os negócios que atendemos. Acesse cscdbs.com.

