Esri e le Nazioni Unite creano il Dashboard sulla vulnerabilità delle popolazioni al COVID-19

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader globale nel campo della location intelligence, ha annunciato oggi di aver collaborato con il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (United Nations Population Fund, UNFPA) per creare il Dashboard UNFPA sulla vulnerabilità delle popolazioni al COVID-19. Questo nuovo strumento interattivo fornirà a operatori sanitari, ai legislatori e al pubblico in genere accesso a informazioni utili sulle popolazioni vulnerabili al morbo del coronavirus 2019 (COVID-19) per poter salvare vite grazie a preparazione e risposta mirate.

Il dashboard evidenzia le vulnerabilità delle popolazioni a livello nazionale e subnazionale, utilizzando i dati campione dell’ultimo censimento condotto da Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) in 94 paesi.

